Lurigancho Chosica: vecinos piden reconstrucción de muro de contención para prevenir daños por fuertes lluvias

Los pobladores de la Cooperativa Pablo Patrón, en el distrito limeño de Lurigancho Chosica, se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar la reconstrucción de un muro de contención que se encuentra en mal estado.

La vecina Junuen Gilquillo dijo que el muro se ha dañado a causa de las filtraciones del agua y las intensas lluvias pasadas del fenómeno El Niño, lo que representa un riesgo inminente de un desastre para 150 familias.

“Los cimientos del muro de contención están debilitados, es la única protección que tenemos en la cooperativa Pablo Patrón ante una emergencia. Si entra un huaico ténganlo por seguro que nosotros no vamos a salir en las noticias como un acto de prevención, sino como una desgracia. Somos más o menos 150 familias que vamos a vernos afectados”, sostuvo.

Los residentes de las calles Los Geranios y Las Begonias solicitan que la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica envíe a un ingeniero civil para que evalúe los daños del muro de contención y se disponga su mantenimiento antes de la próxima temporada de lluvias.

“No ha habido una respuesta positiva y es por eso que hemos decidido solicitar apoyo al Rotafono de RPP para que se haga visible nuestra preocupación, porque ya estamos agosto y pronto van a empezar las lluvias y si hay lluvias fuertes, como el muro está debilitado, vamos a tener una desgracia”, advirtió Junuen Gilquillo.

Junuen Gilquillo expresó su incomodidad, ya que a pesar de haber solicitado formalmente la intervención de la municipalidad de Lurigancho-Chosica en julio, no han recibido una respuesta y no se han tomado acciones efectivas.