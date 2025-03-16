Lurín: reportan incendio en una fábrica que está a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur [VIDEO]

Vecinos del distrito limeño de Lurín reportaron a través del Rotafono de RPP que se registra un incendio a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. En el siniestro, hay al menos 15 unidades de los bomberos y, según su página, es en la empresa Ferrosalt.



Las familias que bien en los alrededores de esta zona, la cual hay varias fábricas de distintos productos, se encuentran sumamente preocupados y están en alerta, debido a que hay bastante humo negro y se puede ver desde varios kilómetros a la redonda.

Los vecinos que están más cerca de esta emergencia también reportaron que se escuchan muchas explosiones que vienen del fuego. Y es que se trata de una empresa que se dedica a la fabricación y venta de productos químicos y químico-orgánicos. Por dicha razón, exhortan a que más bomberos vayan a apoyar porque las llamas solo se expanden.