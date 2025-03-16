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Emergencias

Morropón: pobladores de Hualcas piden ayuda tras desborde de río Piura

Rotafono de RPP | Las familias están saliendo de sus viviendas para buscar refugio ante el temor de una nueva inundación en Hualcas, situado en el distrito de Salitral, provincia de Morropón, región Piura.
| | Laura Urbina Saldaña
La comunidad de Hualcas solicita una maquinaria pesada para desviar el cauce del río Piura.
La comunidad de Hualcas solicita una maquinaria pesada para desviar el cauce del río Piura. | Fuente: Rotafono

Pobladores de Hualcas, en el distrito de Salitral, provincia de Morropón, se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda tras la inundación de viviendas, cultivos y el colegio de secundaria por el desborde del río Piura.

Luis Alberto Quispe dijo que los templos religiosos y espacios públicos se encuentran en grave peligro debido al aumento del caudal del río.

“El río Piura se ha salido a un pueblo llamado Halcas y está arrasando con terrenos agrícolas, con el colegio secundario que alberga cinco caseríos, locales multiusos, la plaza de Armas, la iglesia Católica y las iglesias evangélicas y muchas más instituciones”, precisó Luis.

El primer desborde ocurrió hace cinco días, pero ayer fue el más fuerte, por lo que las familias están saliendo a buscar refugio ante el temor por el aumento del caudal del río Piura, alertó Luis Alberto. 

Río Piura inunda viviendas, cultivos y el colegio de secundaria de Hualcas.
Río Piura inunda viviendas, cultivos y el colegio de secundaria de Hualcas. | Fuente: Rotafono

Piden reforzar defensas ribereñas del río Piura

La comunidad se siente desprotegida ante la falta de la intervención de las autoridades para mitigar los estragos de la inundación y solicita una maquinaria pesada para desviar el cauce y proteger las defensas ribereñas del río Piura

“Desgraciadamente no tenemos apoyo por parte de la Municipalidad Distrital de Salitral. El señor alcalde envió un equipo técnico para apuntar a las familias damnificadas para traer calamina y plástico, pero hasta el momento no se hace presente con ningún cargador frontal o una maquinaria para desviar el caudal del río que puede poner en peligro a este pueblo", expresó.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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