Morropón: pobladores de Hualcas piden ayuda tras desborde de río Piura

Pobladores de Hualcas, en el distrito de Salitral, provincia de Morropón, se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda tras la inundación de viviendas, cultivos y el colegio de secundaria por el desborde del río Piura.

Luis Alberto Quispe dijo que los templos religiosos y espacios públicos se encuentran en grave peligro debido al aumento del caudal del río.

“El río Piura se ha salido a un pueblo llamado Halcas y está arrasando con terrenos agrícolas, con el colegio secundario que alberga cinco caseríos, locales multiusos, la plaza de Armas, la iglesia Católica y las iglesias evangélicas y muchas más instituciones”, precisó Luis.

El primer desborde ocurrió hace cinco días, pero ayer fue el más fuerte, por lo que las familias están saliendo a buscar refugio ante el temor por el aumento del caudal del río Piura, alertó Luis Alberto.