Pasajeros peruanos y extranjeros varados en Panamericana Sur tras huaicos [VIDEO]

Rotafono de RPP | Turistas suizos no pueden trasladarse desde Lomas hasta la ciudad de Arequipa, mientras que los connacionales esperan en buses que se restablezca el tránsito en el distrito iqueño de Ocucaje.
| | Laura Urbina Saldaña
Se reporta un grave bloqueo en el kilómetro 360 de la carretera, específicamente en el puente de Lomas, tras un huaico.
Se reporta un grave bloqueo en el kilómetro 360 de la carretera, específicamente en el puente de Lomas, tras un huaico.

Un grupo de turistas suizos se encuentra varado en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Lomas, en la región Arequipa, debido a un huaico, alertó José Moscoso, operador de transporte turístico.

Moscoso reporta un grave bloqueo en el kilómetro 360 de la carretera, específicamente en el puente de Lomas. El desprendimiento de lodo y arena ha inundado la vía principal, dejando vehículos atrapados y obligando a otros conductores a realizar maniobras peligrosas por el desierto.

José Moscoso comentó que la maquinaria presente es insuficiente para despejar el área y critica la infraestructura deficiente del puente local, el cual colapsa anualmente por las lluvias.

Moscoso solicita urgentemente el apoyo de las autoridades para restablecer el tránsito a fin de retomar su ruta con destino a Arequipa. 

Noemi Álvarez, quien se dirige a la ciudad de Arequipa, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que se encuentra desde las dos de la mañana varada en un bus interprovincial en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje.  

“Buenos días, estamos varados desde las dos de la mañana. Hay niños y personas mayores, estamos sin agua ni alimentos. Ayúdenos”, solicitó la pasajera. 

Pilar Ruiz también reporta que se encuentra varada en un bus de la empresa Civa desde las 10:45 p. m. debido al huaico que cayó anoche. La señora abordó el bus en Lima con dirección a la ciudad de Arequipa. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
