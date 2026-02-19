Pasajeros peruanos y extranjeros varados en Panamericana Sur tras huaicos [VIDEO]

Un grupo de turistas suizos se encuentra varado en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Lomas, en la región Arequipa, debido a un huaico, alertó José Moscoso, operador de transporte turístico.
Moscoso reporta un grave bloqueo en el kilómetro 360 de la carretera, específicamente en el puente de Lomas. El desprendimiento de lodo y arena ha inundado la vía principal, dejando vehículos atrapados y obligando a otros conductores a realizar maniobras peligrosas por el desierto.
José Moscoso comentó que la maquinaria presente es insuficiente para despejar el área y critica la infraestructura deficiente del puente local, el cual colapsa anualmente por las lluvias.
Moscoso solicita urgentemente el apoyo de las autoridades para restablecer el tránsito a fin de retomar su ruta con destino a Arequipa.
Noemi Álvarez, quien se dirige a la ciudad de Arequipa, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que se encuentra desde las dos de la mañana varada en un bus interprovincial en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje.
“Buenos días, estamos varados desde las dos de la mañana. Hay niños y personas mayores, estamos sin agua ni alimentos. Ayúdenos”, solicitó la pasajera.
Pilar Ruiz también reporta que se encuentra varada en un bus de la empresa Civa desde las 10:45 p. m. debido al huaico que cayó anoche. La señora abordó el bus en Lima con dirección a la ciudad de Arequipa.
