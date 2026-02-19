Pasajeros peruanos y extranjeros varados en Panamericana Sur tras huaicos [VIDEO]

Un grupo de turistas suizos se encuentra varado en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Lomas, en la región Arequipa, debido a un huaico, alertó José Moscoso, operador de transporte turístico.

Moscoso reporta un grave bloqueo en el kilómetro 360 de la carretera, específicamente en el puente de Lomas. El desprendimiento de lodo y arena ha inundado la vía principal, dejando vehículos atrapados y obligando a otros conductores a realizar maniobras peligrosas por el desierto.

José Moscoso comentó que la maquinaria presente es insuficiente para despejar el área y critica la infraestructura deficiente del puente local, el cual colapsa anualmente por las lluvias.

Moscoso solicita urgentemente el apoyo de las autoridades para restablecer el tránsito a fin de retomar su ruta con destino a Arequipa.