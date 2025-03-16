Pasco: carretera sin asfaltar se agrieta tras deslizamiento de piedras en el centro poblado de Acobamba [VIDEO]

Pobladores del sector 1 del centro poblado de Acobamba, ubicado en el distrito de Huariaca, provincia y región de Pasco se comunicaron con el Rotafono de RPP para indicar que las fuertes lluvias y deslizamientos de piedras han continuado en la zona. Sin embargo, lo que reportan es que parte de la carretera se ha agrietado y se está cayendo.

La gente que vive en esta zona solicitó apoyo de las autoridades, ya que al estar desprendiéndose parte de esta carretera no pavimentada puede caer en sus casas. Por dicha razón, se encuentran muy asustados y exigen la presencia de entidades del Estado, ya que puede haber un accidente, pues podría haber un derrumbe en cualquier momento.

Son aproximadamente 15 las familias de Acobamba que están más en riesgo, ya que se encuentran debajo del cerro que está cayendo las piedras. La mayor preocupación son los jóvenes que estudian en el colegio José Olaya Balandra. Por eso, hacen un pedido de ayuda a las autoridades competentes para tomar las acciones inmediatas y hacer las evaluaciones de riesgo.

"Mientras tanto, las fuertes lluvias persisten durante el día y la noche, e indica que hay que tomar sus precauciones para no tener problemas en esta temporada del intenso invierno que sigue azotando", comentó uno de los ciudadanos que vive en este lugar de Pasco.