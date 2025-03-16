Pasco: carretera sin asfaltar se agrieta tras deslizamiento de piedras en el centro poblado de Acobamba [VIDEO]

Pobladores del sector 1 del centro poblado de Acobamba, ubicado en el distrito de Huariaca, provincia y región de Pasco se comunicaron con el Rotafono de RPP para indicar que las fuertes lluvias y deslizamientos de piedras han continuado en la zona. Sin embargo, lo que reportan es que parte de la carretera se ha agrietado y se está cayendo.
La gente que vive en esta zona solicitó apoyo de las autoridades, ya que al estar desprendiéndose parte de esta carretera no pavimentada puede caer en sus casas. Por dicha razón, se encuentran muy asustados y exigen la presencia de entidades del Estado, ya que puede haber un accidente, pues podría haber un derrumbe en cualquier momento.
Son aproximadamente 15 las familias de Acobamba que están más en riesgo, ya que se encuentran debajo del cerro que está cayendo las piedras. La mayor preocupación son los jóvenes que estudian en el colegio José Olaya Balandra. Por eso, hacen un pedido de ayuda a las autoridades competentes para tomar las acciones inmediatas y hacer las evaluaciones de riesgo.
"Mientras tanto, las fuertes lluvias persisten durante el día y la noche, e indica que hay que tomar sus precauciones para no tener problemas en esta temporada del intenso invierno que sigue azotando", comentó uno de los ciudadanos que vive en este lugar de Pasco.
Maricela Cajahuaman vive en el centro poblado de Acobamba, ubicado en el distrito de Huariaca, en la provincia y región de Pasco. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que al promediar las 10.00 a. m. se produjo un deslizamiento de lodo y rocas en la Carretera Central que dejó a decenas de familias varadas.
La ciudadana contó que durante meses anteriores advirtieron al alcalde de Huariaca sobre estos posibles acontecimiento, debido a las intensas lluvias que suelen registrarse en esta época del año. Este fenómeno climático hace que ocurran huaicos o deslizamientos de piedras.
Los pobladores solicitaron a las autoridades responsables que tomen las acciones preventivas para evitar desastres. No obstante, la señora Cajahuaman comentó que nunca no se hizo nada y, por eso, ahora varias personas de Acobamba no pueden salir ni entrar debido a las piedras enlodadas que están en plena Carretera Central.
Cabe mencionar que esta carretera es la ruta Pasco-Huánuco y decenas de camiones y distintos vehículos pasar por ahí diariamente. El hecho de que esté interrumpido por deslizamiento de lodo causa muchas demoras y una larga fila de carros detenidos. Por eso, la población hace un llamado de auxilio a las autoridades respectivas.
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