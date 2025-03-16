menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Pasco: carretera sin asfaltar se agrieta tras deslizamiento de piedras en el centro poblado de Acobamba [VIDEO]

Rotafono de RPP | Los pobladores de esta zona de Huariaca, en Pasco han advertido sobre los deslizamientos de rocas en la carretera sin asfaltar y temen que caiga en sus casas si no se hace nada al respecto.
| | Victor Pacheco
Los pobladores están preocupados porque se está desprendiendo la pista no pavimentada
Los pobladores están preocupados porque se está desprendiendo la pista no pavimentada | Fuente: Rotafono

Pobladores del sector 1 del centro poblado de Acobamba, ubicado en el distrito de Huariaca, provincia y región de Pasco se comunicaron con el Rotafono de RPP para indicar que las fuertes lluvias y deslizamientos de piedras han continuado en la zona. Sin embargo, lo que reportan es que parte de la carretera se ha agrietado y se está cayendo.

La gente que vive en esta zona solicitó apoyo de las autoridades, ya que al estar desprendiéndose parte de esta carretera no pavimentada puede caer en sus casas. Por dicha razón, se encuentran muy asustados y exigen la presencia de entidades del Estado, ya que puede haber un accidente, pues podría haber un derrumbe en cualquier momento.

Son aproximadamente 15 las familias de Acobamba que están más en riesgo, ya que se encuentran debajo del cerro que está cayendo las piedras. La mayor preocupación son los jóvenes que estudian en el colegio José Olaya Balandra. Por eso, hacen un pedido de ayuda a las autoridades competentes para tomar las acciones inmediatas y hacer las evaluaciones de riesgo.

"Mientras tanto, las fuertes lluvias persisten durante el día y la noche, e indica que hay que tomar sus precauciones para no tener problemas en esta temporada del intenso invierno que sigue azotando", comentó uno de los ciudadanos que vive en este lugar de Pasco.

Los pobladores trabajan con sus herramientas para sacar el lodo y rocas de la carretera
Los pobladores trabajan con sus herramientas para sacar el lodo y rocas de la carretera | Fuente: Rotafono

Deslizamiento de piedras en la Carretera Central

Maricela Cajahuaman vive en el centro poblado de Acobamba, ubicado en el distrito de Huariaca, en la provincia y región de Pasco. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que al promediar las 10.00 a. m. se produjo un deslizamiento de lodo y rocas en la Carretera Central que dejó a decenas de familias varadas.

La ciudadana contó que durante meses anteriores advirtieron al alcalde de Huariaca sobre estos posibles acontecimiento, debido a las intensas lluvias que suelen registrarse en esta época del año. Este fenómeno climático hace que ocurran huaicos o deslizamientos de piedras.

Los pobladores solicitaron a las autoridades responsables que tomen las acciones preventivas para evitar desastres. No obstante, la señora Cajahuaman comentó que nunca no se hizo nada y, por eso, ahora varias personas de Acobamba no pueden salir ni entrar debido a las piedras enlodadas que están en plena Carretera Central.

Cabe mencionar que esta carretera es la ruta Pasco-Huánuco y decenas de camiones y distintos vehículos pasar por ahí diariamente. El hecho de que esté interrumpido por deslizamiento de lodo causa muchas demoras y una larga fila de carros detenidos. Por eso, la población hace un llamado de auxilio a las autoridades respectivas.

Te recomendamos
San Martín: vehículos varados tras deslizamiento de tierra en la carretera Tarapoto-Yurimaguas [VIDEO]

San Martín: vehículos varados tras deslizamiento de tierra en la carretera Tarapoto-Yurimaguas [VIDEO]

 Áncash: falla geológica afecta casas y campos de cultivo en el pueblo de Sisco

Áncash: falla geológica afecta casas y campos de cultivo en el pueblo de Sisco

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Pasco deslizamiento deslizamiento de piedras intensas lluvias
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín: vehículos varados tras deslizamiento de tierra en la carretera Tarapoto-Yurimaguas [VIDEO]

San Martín: vehículos varados tras deslizamiento de tierra en la carretera Tarapoto-Yurimaguas [VIDEO]

 Áncash: falla geológica afecta casas y campos de cultivo en el pueblo de Sisco

Áncash: falla geológica afecta casas y campos de cultivo en el pueblo de Sisco

 Morropón: pobladores de Hualcas piden ayuda tras desborde de río Piura

Morropón: pobladores de Hualcas piden ayuda tras desborde de río Piura

 Arequipa: pobladores del anexo de Malco en Caravelí piden apoyo tras casas colapsadas por huaicos [VIDEO]

Arequipa: pobladores del anexo de Malco en Caravelí piden apoyo tras casas colapsadas por huaicos [VIDEO]
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot