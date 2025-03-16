Peruanos varados en Bangkok por guerra en Medio Oriente piden ayuda para volver a Lima [VIDEO]

Un grupo de peruanos se encuentra varado en Bangkok, capital de Tailandia, debido a las cancelaciones de vuelos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Son ocho connacionales que se encuentran en un refugio situado en una zona boscosa y aislada, por lo que solicitan ayuda inmediata para reubicarlos en un lugar más seguro de la ciudad de Bangkok.

“Somos ocho peruanos en total, pienso que estamos literalmente en peligro total. Las señoras ya están entrando en pánico, están llorando; nos levantamos y no hay ni una taza ni una cuchara, nada”, expresó una ciudadana peruana.

La Embajada de Perú ha realizado las gestiones para que Miriam y otros peruanos se queden en un albergue, pero están asustados y desean volver lo más pronto posible a Lima.