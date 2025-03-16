Peruanos varados en Bangkok por guerra en Medio Oriente piden ayuda para volver a Lima [VIDEO]

Un grupo de peruanos se encuentra varado en Bangkok, capital de Tailandia, debido a las cancelaciones de vuelos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Son ocho connacionales que se encuentran en un refugio situado en una zona boscosa y aislada, por lo que solicitan ayuda inmediata para reubicarlos en un lugar más seguro de la ciudad de Bangkok.
“Somos ocho peruanos en total, pienso que estamos literalmente en peligro total. Las señoras ya están entrando en pánico, están llorando; nos levantamos y no hay ni una taza ni una cuchara, nada”, expresó una ciudadana peruana.
La Embajada de Perú ha realizado las gestiones para que Miriam y otros peruanos se queden en un albergue, pero están asustados y desean volver lo más pronto posible a Lima.
Miriam viajó de vacaciones a la India y Tailandia
Miriam Marquez Ramos, de 65 años, pediatra del Hospital de San Juan de Lurigancho de Lima, viajó sola el 6 marzo para encontrarse con sus amigas peruanas, con quienes viajó a la India y Tailandia.
Su pasaje de regreso estuvo programado para el 11 de marzo en la línea aérea Etihad en el aeropuerto de Bangkok, pero no la dejaron subir al avión. La señora iba a realizar una conexión con Madrid-Lima, pero por razones que se desconoce no le permitieron a ella y a otros peruanos embarcarse.
“Al hablar con el señor John Abarca del consulado le dije que por favor nos ayudara con los vuelos, porque nuestro vuelo no ha sido cancelado; estuvimos en el aeropuerto, el avión salió, todo el mundo subió y a nosotros no nos dejaron subir, no sé por qué. Pedimos que por intermedio de la embajada llamen a la empresa aérea”, explicó.
Desde el 28 de febrero se han cancelado las operaciones de importantes aerolíneas como Qatar Airways, Emirates y Etihad, en el Golfo Pérsico, dejando a muchos viajeros sin poder viajar o regresar a Tailandia.
