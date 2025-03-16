Piura: constantes huaicos en el caserío Los Ranchos en Canchaque y pobladores piden ayuda [VIDEO]

Gaby García se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar constantes huaicos en el centro poblado menor Los Ranchos, ubicado en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, región Piura. Los pobladores exigen presencia inmediata de las autoridades correspondientes para evitar una catástrofe.
La señora contó que se activó una quebrada tras las fuertes lluvias que se registró durante los últimos días. Eso desencadenó que aumente el cauce del río y se produzca un huaico este último domingo 19 de abril. Los pobladores de este caserío piurano se encuentran altamente preocupados porque temen que sus viviendas se inunden.
Las familias temen por su vida y exigen a las entidades respectivas que tomen acciones lo antes posible ante esta emergencia. Los vecinos indicaron que el caudal sigue creciendo y hacen un llamado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura para que se descolmate la quebrada La Sábana.
La ciudadana dijo que el huaico ocurrió en la noche y fue uno de los más devastadores de los últimos años. A pesar de que varias familias estaban un poco retiradas del cauce natural del río, su caudal aumentó tanto que igualmente se han visto perjudicados.
Hay muchas personas que han perdido a sus animales, ya que tienen granjas y es una zona de bastante pasto. Y es que la gente tiene chacras, las cuales son sus únicos sustentos económicos; sin embargo, han perdido eso también y no saben como van a subsistir de ahora en adelante.
La población de Los Ranchos solicita apoyo inmediato apoyo de las autoridades, ya que no pueden trabajar, los niños no pueden asistir al colegio y deben salir para no poner su vida en riesgo. “Ahorita, solicitamos apoyo con maquinaria. Mañana, por parte de la municipalidad, me han dicho que van a estar reventando piedras”, manifestó.
La señora contó que hoy, martes 21 de abril ocurrió otro huaico, pero de arena, lo cual ha tapado la defensa ribereña y todo se va hacia las casas. Por ello, se necesita una colaboración con la limpieza total y una revisión del lugar porque hay un pase provisional que usan, el cual ya no existe porque fue arrasado por el fenómeno natural.
Cabe mencionar que hay varios caseríos afectados y todos los pueblos aledaños están en peligro, ya que diariamente se producen derrumbes por fuertes lluvias y causan huaicos. El problema es que no hay apoyo alguno de las autoridades y la situación puede empeorar si no se hace nada.
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