Piura: constantes huaicos en el caserío Los Ranchos en Canchaque y pobladores piden ayuda [VIDEO]

Gaby García se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar constantes huaicos en el centro poblado menor Los Ranchos, ubicado en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, región Piura. Los pobladores exigen presencia inmediata de las autoridades correspondientes para evitar una catástrofe.

La señora contó que se activó una quebrada tras las fuertes lluvias que se registró durante los últimos días. Eso desencadenó que aumente el cauce del río y se produzca un huaico este último domingo 19 de abril. Los pobladores de este caserío piurano se encuentran altamente preocupados porque temen que sus viviendas se inunden.

Las familias temen por su vida y exigen a las entidades respectivas que tomen acciones lo antes posible ante esta emergencia. Los vecinos indicaron que el caudal sigue creciendo y hacen un llamado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura para que se descolmate la quebrada La Sábana.

