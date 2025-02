Piura: reportan aniego desde hace más de un mes en Talara

Leonso Lopez es un vecino de la ciudad de Talara, situado en la región de Piura que se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que desde hace más de un mes se registra un aniego diario en esta zona que está a la altura del asentamiento humano Vista Alegre.

El señor contó que todos los días se vierte agua de un cerro que está ahí y recorre la vía pública. El señor dijo que parece que no son aguas residuales y no hay olores nauseabundos, pero lo preocupante es que piensa que con las lluvias que hay puede haber un huaico o un accidente si no se controla a tiempo.