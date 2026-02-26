Piura: vecinos de Máncora exigen que se termine el asfaltado de la Panamericana Norte y obras de prevención [VIDEO]

Decenas de personas se reunieron hoy, jueves 26 de febrero en la Biblioteca Municipal de la ciudad de Máncora, en la región de Piura para realizar una marcha, en la cual exigieron a las autoridades la culminación del asfaltado de la carretera de la Panamericana Norte. Aquella que terminó prácticamente en tierra debido a las fuertes lluvias registradas en la última semana.
Asimismo, exhortan a que las autoridades regionales y el Estado realicen obras de prevención ante los huaicos o deslizamientos de tierra que se han producido en las últimas semanas. Las intensas lluvias registradas continúan y temen que haya más accidentes, pues ya hay bastantes distritos inundados y casas afectadas.
Cátherin Olano es una ciudadana que vive en Máncora y se hizo presente en el plantón llevado a cabo esta tarde. Ella sostuvo que un gran número de personas se congregaron para hacer sus respectivas solicitudes para pedir que se culmine la pista de la Panamericana Sur en esta zona de Piura, pues todo quedó enlodado.
Hace cuatro meses construyeron esas pistas y las fuertes lluvias dañaron tremendamente la vía, dejándolo hecho prácticamente polvo. Vehículos paralizados, viviendas inundadas con basura, turismo paralizado y demás problemas por la falta de acciones de las autoridades.
Cátherin Olano dio a conocer que en diciembre del año pasado una empresa empezó obras de asfaltado en la Panamericana Norte, ya que la pista se encontraba deteriorada. No obstante, esta compañía abandonó el lugar y dejó el lugar con huecos y la vía destrozada, la cual cruza todo Máncora y es esencial para que lleguen los turistas.
Del mismo modo, recalcó que han pasado dos meses y la vía está totalmente en abandono. A eso se agrega que hay continuas lluvias que generan torrentes de agua y perjudica a las casas aledañas en Máncora. "Cada día hay más huecos, más desastres y, además, ahora han empezado las lluvias -como siempre- en febrero y se ha hecho un barro terrible", agregó.
La señora destacó que cuando termina la lluvia hay un aire de color marrón causado porque la pista no está asfaltada y es solo tierra. La mujer se mostró indignada porque la Panamericana Norte recorre todo el país y no es posible tenerla en tan mal estado; sobre todo, en un sitio turístico como Máncora.
"Ha habido accidentes de mototaxis, de camiones, de autos. Es una bomba de tiempo. lo que solicitamos es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones nos de una respuesta", añadió.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.