Piura: vecinos de Máncora exigen que se termine el asfaltado de la Panamericana Norte y obras de prevención [VIDEO]

Decenas de personas se reunieron hoy, jueves 26 de febrero en la Biblioteca Municipal de la ciudad de Máncora, en la región de Piura para realizar una marcha, en la cual exigieron a las autoridades la culminación del asfaltado de la carretera de la Panamericana Norte. Aquella que terminó prácticamente en tierra debido a las fuertes lluvias registradas en la última semana.

Asimismo, exhortan a que las autoridades regionales y el Estado realicen obras de prevención ante los huaicos o deslizamientos de tierra que se han producido en las últimas semanas. Las intensas lluvias registradas continúan y temen que haya más accidentes, pues ya hay bastantes distritos inundados y casas afectadas.

Cátherin Olano es una ciudadana que vive en Máncora y se hizo presente en el plantón llevado a cabo esta tarde. Ella sostuvo que un gran número de personas se congregaron para hacer sus respectivas solicitudes para pedir que se culmine la pista de la Panamericana Sur en esta zona de Piura, pues todo quedó enlodado.

Hace cuatro meses construyeron esas pistas y las fuertes lluvias dañaron tremendamente la vía, dejándolo hecho prácticamente polvo. Vehículos paralizados, viviendas inundadas con basura, turismo paralizado y demás problemas por la falta de acciones de las autoridades.