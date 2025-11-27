San Martín: piden ayuda tras inundación de casas por desborde del río Mishquiaco

Pobladores del distrito de Tres Unidos, ubicado en la provincia de Picota, región San Martín, reportan la inundación de sus viviendas y calles, tras el desborde del río Mishquiaco, causado por las intensas lluvias.

A través del Rotafono de RPP, Sebastián Jiménez Cortez hizo un llamado de auxilio a los funcionarios de Defensa Civil, de la municipalidad y del Gobierno Regional de San Martín, para que puedan brindar apoyo inmediato a las familias afectadas, ya que el 80 % de las casas se han inundado y la corriente del río se está llevando algunas pertenencias de los vecinos.

"El río Mishquiaco se desbordó y ha inundado todo el distrito. Necesitamos apoyo de Defensa Civil y de las autoridades, el río ha ingresado a las viviendas y a las calles de Tres Unidos”, expresó Jiménez.

Las familias afectadas están abandonando sus hogares para ponerse a buen recaudo en las partes altas del distrito, ya que el nivel del agua les llega a las rodillas.

Sebastián Jiménez dijo que el desastre natural es una repetición exacta del caos sufrido en el año 2017. El ministro de Defensa de aquel entonces prometió un proyecto de defensa ribereña para mitigar futuros riesgos, pero la promesa de infraestructura nunca se cumplió.