San Martín: piden ayuda tras inundación de la escuela rural de Pamashto por lluvias intensas

Las fuertes lluvias han inundado las 14 aulas del colegio público N.° 0271, situado en el centro poblado de Pamashto, en el distrito y provincia de Lamas, región San Martín, dejando graves daños.

La directora de la referida institución educativa, Gilma López Ríos, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda, ya que debido a la lluvias torrenciales se han perdido materiales educativos en la biblioteca y han puesto en riesgo las computadoras y el mobiliario escolar.

Las clases se han suspendido temporalmente tras la emergencia, ya que los docentes y los alumnos se encuentran retirando el agua de las aulas con escobas y los pies.

Gilma López hizo un llamado urgente a las autoridades tras la fuerte inundación que afectó al centro educativo, el cual alberga a más de 400 escolares, de primaria y secundaria.

La I.E. de Pamashto tiene orden de desalojo y demolición desde el año 2016. La infraestructura tiene 70 años de antigüedad y necesita la reconstrucción, por lo que los docentes y padres de familia exigen la atención urgente de las autoridades regionales y del Ministerio de Educación.

“Quiero hacer un llamado a las autoridades del Gobierno Central, del Gobierno Regional, del Ministerio de Educación, al presidente de la República, José Jerí, para que miren la educación en las zonas rurales y visiten las escuelas que requieren atención”, expresó Gilma López, directora de la escuela rural.