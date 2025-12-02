menu
Emergencias

San Martín: piden ayuda tras inundación de la escuela rural de Pamashto por lluvias intensas

Rotafono de RPP | Catorce aulas, material educativo y mobiliario escolar sufrieron daños debido a las lluvias torrenciales en el centro poblado de Pamashto, distrito de Lamas, región San Martín.
| | Laura Urbina Saldaña
Las fuertes lluvias han inundado las 14 aulas del colegio público N.° 0271 en Pamashto, en Lamas.
Las fuertes lluvias han inundado las 14 aulas del colegio público N.° 0271 en Pamashto, en Lamas. | Fuente: Rotafono

Las fuertes lluvias han inundado las 14 aulas del colegio público N.° 0271, situado en el centro poblado de Pamashto, en el distrito y provincia de Lamas, región San Martín, dejando graves daños.

La directora de la referida institución educativa, Gilma López Ríos, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda, ya que debido a la lluvias torrenciales se han perdido materiales educativos en la biblioteca y han puesto en riesgo las computadoras y el mobiliario escolar.

Las clases se han suspendido temporalmente tras la emergencia, ya que los docentes y los alumnos se encuentran retirando el agua de las aulas con escobas y los pies.   

Gilma López hizo un llamado urgente a las autoridades tras la fuerte inundación que afectó al centro educativo, el cual alberga a más de 400 escolares, de primaria y secundaria.

La I.E. de Pamashto tiene orden de desalojo y demolición desde el año 2016. La infraestructura tiene 70 años de antigüedad y necesita la reconstrucción, por lo que los docentes y padres de familia exigen la atención urgente de las autoridades regionales y del Ministerio de Educación.

Quiero hacer un llamado a las autoridades del Gobierno Central, del Gobierno Regional, del Ministerio de Educación, al presidente de la República, José Jerí, para que miren la educación en las zonas rurales y visiten las escuelas que requieren atención”, expresó Gilma López, directora de la escuela rural.  

Las lluvias torrenciales han daños libros de la biblioteca y han puesto en riesgo las computadoras y el mobiliario escolar.
Las lluvias torrenciales han daños libros de la biblioteca y han puesto en riesgo las computadoras y el mobiliario escolar. | Fuente: Rotafono
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Aulas inundadas Lluvias intensas Rotafono San Martín Colegio de Pamashto Lamas
