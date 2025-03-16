San Martín: vehículos varados tras deslizamiento de tierra en la carretera Tarapoto-Yurimaguas [VIDEO]

Miguel Marin reportó al Rotafono de RPP que un deslizamiento de tierra y piedras, a causa de las intensas lluvias, ha bloqueado completamente el tránsito en la carretera que une Tarapoto con Yurimaguas, en los kilómetros 12 y 20, en la región San Martín.

Mencionó que treinta vehículos se encuentran varados, incluyendo buses interprovinciales y unidades turísticas, camiones de carga y autos particulares con familias debido a la caída de árboles y rocas.

“Me comunico desde Tarapoto. Estamos varados desde anoche en la carretera Tarapoto hacia Yurimaguas, a la altura de las cataratas de Aguashiaco, hubo derrumbe y no podemos llegar a Tarapoto”, explicó.

Los conductores informan que las condiciones climáticas impiden que los pasajeros limpien la vía por su cuenta, generando una situación de riesgo e inmovilidad desde anoche.

Miguel Marin comentó que el bloqueo ocurre cerca de las cataratas de Ahuashiyacu, por lo que hace un llamado urgente a las autoridades para que envíen maquinaria pesada a fin de restablecer el tránsito de esta importante ruta amazónica.

“Por favor, comunicar a IIRSA ya que sigue lloviendo desde anoche. Hay varios vehículos varados en el derrumbe, se nota que hay ollas cocina y enseres de viviendas”, solicitó.