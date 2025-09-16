Surquillo: alumnos de colegio 6049 Ricardo Palma son evacuados tras incendio en el auditorio [VIDEO]

Diferentes padres de familia se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que se producía un incendio en la Institución Educativa 6049 Ricardo Palma, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Angamos, a la altura del jirón Domingo Elías, en el distrito limeño de Surquillo.

RPP llegó al lugar de los hechos y constató que los alumnos de primaria y secundaria ya no se encontraban en este colegio debido a que sus clases escolares terminaron alrededor del mediodía. Los de secundaria, por su parte, si tuvieron que evacuar rápidamente.

Al siniestro llegaron ocho unidades del cuerpo de bomberos, entre camiones cisterna, ambulancias y demás. Asimismo, se confirmó que el hecho está controlado y todo el plantel de aquella institución educativa evacuó correctamente; tampoco hay personas heridas.