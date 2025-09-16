menu
Surquillo: alumnos de colegio 6049 Ricardo Palma son evacuados tras incendio en el auditorio [VIDEO]

Rotafono de RPP | El incendio registrado en la avenida Angamos, en Surquillo está controlado y habría iniciado por un corto circuito en el auditorio.
| | Victor Pacheco
Los estudiantes de dicho colegio de Surquillo evacuaron correctamente
Los estudiantes de dicho colegio de Surquillo evacuaron correctamente | Fuente: Rotafono

Diferentes padres de familia se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que se producía un incendio en la Institución Educativa 6049 Ricardo Palma, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Angamos, a la altura del jirón Domingo Elías, en el distrito limeño de Surquillo.

RPP llegó al lugar de los hechos y constató que los alumnos de primaria y secundaria ya no se encontraban en este colegio debido a que sus clases escolares terminaron alrededor del mediodía. Los de secundaria, por su parte, si tuvieron que evacuar rápidamente.

Al siniestro llegaron ocho unidades del cuerpo de bomberos, entre camiones cisterna, ambulancias y demás. Asimismo, se confirmó que el hecho está controlado y todo el plantel de aquella institución educativa evacuó correctamente; tampoco hay personas heridas.

Madre de familia contó detalles sobre el incendio

Una madre de familia conversó con RPP y dijo que el fuego se habría originado en el auditorio y fue por un corto circuito. Además, dijo que no había nadie presente ahí a la hora del incidente y agregó que estudiantes y profesionales del colegio salieron por la parte posterior; por lo que, no hubo ningún afectado.

Los padres estaban muy preocupados porque no sabían nada de sus hijos; sin embargo, los profesores siguieron el protocolo correspondiente y todos se pusieron a salvo rapidamente. Además, informaron a través de los distintos canales como grupos internos de WhatsApp que salieron y no había nadie herido.

Cabe mencionar que policía y personal de Serenazgo de Surquillo acudieron al lugar y cercaron todas toda la zona; es decir, cerraron la vía principal en sentido a la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, alrededor de dos cuadras, para evitar que los vehículos transiten por la zona y los peatones se arriesguen.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

