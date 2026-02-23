Tumbes: intensas lluvias aíslan a varios pueblos en el distrito de Casitas

Pobladores reportaron que intensas lluvias han inundado casas y sembríos en el pueblo de Cherrelique, situado en el distrito de Casitas, provincia de Contraalmirante Villar, región Tumbes.

Efraín Gallo Ramirez contó que los cultivos de tomate, yuca, papaya y maíz han sido afectados por las lluvias torrenciales.

La caída de un árbol sobre cables de alta tensión dejó a múltiples comunidades sin electricidad ni telefonía desde anoche.

“Ayer a las 10 de la noche, se cortó el fluido eléctrico en el distrito de Casitas. La interrupción del servicio eléctrico y de la cobertura telefónica se debió a la caída de un árbol en la entrada del pueblo de Cherrelique, el cual derribó cables de alta tensión”, comentó.