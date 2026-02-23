menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Tumbes: intensas lluvias aíslan a varios pueblos en el distrito de Casitas

Rotafono de RPP | Pobladores reportan la inundación de viviendas y sembríos y el corte de los servicios de energía eléctrica y telefonía en el distrito de Casitas, en la región Tumbes.
| | Laura Urbina Saldaña
La caída de un árbol sobre cables de alta tensión dejó a varias comunidades sin los servicios de energía eléctrica y telefonía.
La caída de un árbol sobre cables de alta tensión dejó a varias comunidades sin los servicios de energía eléctrica y telefonía. | Fuente: Rotafono

Pobladores reportaron que intensas lluvias han inundado casas y sembríos en el pueblo de Cherrelique, situado en el distrito de Casitas, provincia de Contraalmirante Villar, región Tumbes.

Efraín Gallo Ramirez contó que los cultivos de tomate, yuca, papaya y maíz han sido afectados por las lluvias torrenciales. 

La caída de un árbol sobre cables de alta tensión dejó a múltiples comunidades sin electricidad ni telefonía desde anoche.

“Ayer a las 10 de la noche, se cortó el fluido eléctrico en el distrito de Casitas. La interrupción del servicio eléctrico y de la cobertura telefónica se debió a la caída de un árbol en la entrada del pueblo de Cherrelique, el cual derribó cables de alta tensión”, comentó. 

Te recomendamos
Ica: conductores varados hace tres días en Ocucaje tras huaico piden ayuda

Ica: conductores varados hace tres días en Ocucaje tras huaico piden ayuda

 Piura: pobladores piden ayuda luego de que inundaciones afectaran viviendas en Máncora

Piura: pobladores piden ayuda luego de que inundaciones afectaran viviendas en Máncora

Pueblos aislados 

Las lluvias torrenciales registraron niveles críticos, causando que las quebradas se desbordaran y bloquearan el acceso al puente de Bocapán. Esta situación de emergencia ha dejado a varios pueblos totalmente aislados e incomunicados debido al incremento del caudal.

Esta situación afectó no solo a Cherrelique, sino también a pueblos aledaños como La Choza, El Ciénego, Bellavista, Trigal Libre y Cañaveral.

“Respecto a las precipitaciones, se calculó una lluvia de aproximadamente 190 a 200 litros por metro cuadrado. Como consecuencia, el aumento del caudal en la quebrada que desemboca en el puente de Bocapán ha dejado aislados a los pueblos de Trigal Libre Bellavista, Cherrelique, La Choza y El Ciénego”, mencionó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Lluvias intensas Inundación en Casitas Rotafono Tumbes Aniego de cultivos
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: agricultores piden maquinaria pesada tras desborde de río Tierras Blancas en Nasca [VIDEO]

Ica: agricultores piden maquinaria pesada tras desborde de río Tierras Blancas en Nasca [VIDEO]

 Piura: pobladores piden ayuda luego de que inundaciones afectaran viviendas en Máncora

Piura: pobladores piden ayuda luego de que inundaciones afectaran viviendas en Máncora

 Pasajeros peruanos y extranjeros varados en Panamericana Sur tras huaicos [VIDEO]

Pasajeros peruanos y extranjeros varados en Panamericana Sur tras huaicos [VIDEO]

 Ica: huaico arrasa con bus en el km 366 de la Panamericana Sur en Palpa [VIDEO]

Ica: huaico arrasa con bus en el km 366 de la Panamericana Sur en Palpa [VIDEO]
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot