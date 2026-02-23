Tumbes: intensas lluvias aíslan a varios pueblos en el distrito de Casitas

Pobladores reportaron que intensas lluvias han inundado casas y sembríos en el pueblo de Cherrelique, situado en el distrito de Casitas, provincia de Contraalmirante Villar, región Tumbes.
Efraín Gallo Ramirez contó que los cultivos de tomate, yuca, papaya y maíz han sido afectados por las lluvias torrenciales.
La caída de un árbol sobre cables de alta tensión dejó a múltiples comunidades sin electricidad ni telefonía desde anoche.
“Ayer a las 10 de la noche, se cortó el fluido eléctrico en el distrito de Casitas. La interrupción del servicio eléctrico y de la cobertura telefónica se debió a la caída de un árbol en la entrada del pueblo de Cherrelique, el cual derribó cables de alta tensión”, comentó.
Las lluvias torrenciales registraron niveles críticos, causando que las quebradas se desbordaran y bloquearan el acceso al puente de Bocapán. Esta situación de emergencia ha dejado a varios pueblos totalmente aislados e incomunicados debido al incremento del caudal.
Esta situación afectó no solo a Cherrelique, sino también a pueblos aledaños como La Choza, El Ciénego, Bellavista, Trigal Libre y Cañaveral.
“Respecto a las precipitaciones, se calculó una lluvia de aproximadamente 190 a 200 litros por metro cuadrado. Como consecuencia, el aumento del caudal en la quebrada que desemboca en el puente de Bocapán ha dejado aislados a los pueblos de Trigal Libre Bellavista, Cherrelique, La Choza y El Ciénego”, mencionó.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.