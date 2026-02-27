menu
Emergencias

Tumbes: lluvias acompañadas de relámpagos inundaron calles y viviendas en varios distritos

Rotafono de RPP | La lluvia torrencial ha provocado el incremento del caudal del río Zarumilla, en Aguas Verdes, y el canal Internacional se ha desbordado, adviertieron los pobladores a RPP.
| | Laura Urbina Saldaña
La lluvia empezó desde las nueve de la noche del jueves hasta las 4 de la mañana de hoy.
La lluvia empezó desde las nueve de la noche del jueves hasta las 4 de la mañana de hoy. | Fuente: Cortesía

Lluvias acompañadas de truenos y relámpagos inundaron calles y viviendas en varios distritos de la región Tumbes en las últimas horas.

Desde el distrito de Aguas Verdes, Luchito Marquez dijo al Rotafono de RPP que la lluvia empezó desde las nueve de la noche del jueves hasta las 4 de la mañana de hoy.

La lluvia torrencial ha provocado el incremento del caudal del río Zarumilla, en Aguas Verdes, y el canal Internacional se ha desbordado.

Pobladores del distrito de San Jacinto informaron al Rotafono de RPP que la intensa lluvia se reportó desde las 7 de la noche del jueves hasta las 5 de la mañana de hoy.

Rosita Bocanegra de San Jacinto contó que la lluvia ha inundado su vivienda, por lo que pide la ayuda de las autoridades para que lleven calaminas y limpien las calles y pistas anegadas tras las precipitaciones.

Un relámpago fue grabado por vecinos de Zarumilla, en la región Tumbes, durantes las intensas lluvias.
Un relámpago fue grabado por vecinos de Zarumilla, en la región Tumbes, durantes las intensas lluvias. | Fuente: Luchito Marquez.
Vecinos advierten que las lluvias han aumentado el río Zarumilla, en la región Tumbes.

Vecinos advierten que las lluvias han aumentado el río Zarumilla, en la región Tumbes. | Fuente: Luchito Marquez

Se incrementa caudal del río Tumbes 

El Senamhi informó que esta madrugada el río Tumbes incrementó su caudal al registrar 1078.66 m³/s en la estación El Tigre y alcanzó el umbral hidrológico rojo.

Posibles áreas de afectación serían los centros poblados El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Padro Alto, Limón, Oídor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

Otass informa 

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) informó que la Unidad Ejecutora (UE) Tumbes desplegó nueve camiones cisterna para abastecer a 3500 familias en sectores afectados con restricciones temporales del servicio de agua potable debido a las intensas lluvias que vienen registrándose en la región.

La UE viene desarrollando acciones articuladas y trabajos preventivos en coordinación con la Municipalidad Provincial de Tumbes, intensificando la limpieza de las redes de alcantarillado en la cuadra 7 de la avenida Mariscal Castilla, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y proteger la salud pública y el ambiente.

Estas intervenciones fortalecen la capacidad operativa de los colectores y previenen riesgos de aniegos, colapsos y desbordes, resguardando de manera oportuna a colegios, mercados, viviendas y al centro histórico de la capital tumbesina.

Por otro lado, se vienen ejecutando trabajos de mantenimiento intensivo en la EBAR Los Jardines, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la cámara de bombeo de aguas residuales y optimizar la operación del sistema en el casco urbano de Tumbes.

Debido a las precipitaciones, se ha registrado, además, un aumento de residuos sólidos en la zona de captación, lo que ha generado dificultades temporales en el proceso de tratamiento y potabilización del recurso. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
