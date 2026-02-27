Tumbes: lluvias acompañadas de relámpagos inundaron calles y viviendas en varios distritos

Lluvias acompañadas de truenos y relámpagos inundaron calles y viviendas en varios distritos de la región Tumbes en las últimas horas.

Desde el distrito de Aguas Verdes, Luchito Marquez dijo al Rotafono de RPP que la lluvia empezó desde las nueve de la noche del jueves hasta las 4 de la mañana de hoy.

La lluvia torrencial ha provocado el incremento del caudal del río Zarumilla, en Aguas Verdes, y el canal Internacional se ha desbordado.

Pobladores del distrito de San Jacinto informaron al Rotafono de RPP que la intensa lluvia se reportó desde las 7 de la noche del jueves hasta las 5 de la mañana de hoy.

Rosita Bocanegra de San Jacinto contó que la lluvia ha inundado su vivienda, por lo que pide la ayuda de las autoridades para que lleven calaminas y limpien las calles y pistas anegadas tras las precipitaciones.