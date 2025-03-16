menu
Tumbes: vecinos piden ayuda tras inundaciones por lluvia de siete horas

Rotafono de RPP | Afectados solicitan motobombas para retirar el agua de sus casas y maquinarias para mejorar calles afectas por las precipitaciones en el centro poblado de Andrés Araujo Morán, en la distrito de Tumbes.
| | Laura Urbina Saldaña
Lluvia que duró más de siete horas afectó casas y las calles del centro poblado de Andrés Araujo Morán.
Lluvia que duró más de siete horas afectó casas y las calles del centro poblado de Andrés Araujo Morán.

Erika Viviana Luna se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que intensas lluvias que duraron por más de siete horas, en el distrito de Tumbes, ha afectado viviendas y las calles del centro poblado de Andrés Araujo Morán en la Ciudadela Noé IV Etapa.

La vecina Erika dijo que el agua ha inundado su casa, por lo que solicita urgentemente una motobomba para drenar aniego y evitar que sus pertenencias se sigan deteriorando.

“El agua se ha metido a mi casa, dañándome mis muebles, camas, ha dañado muchas cosas que tengo aquí”, relató.

La pobladora denunció que las autoridades de Defensa Civil no responden a sus constantes llamadas de auxilio.

“A través de ustedes solicitar a Defensa Civil que nos puedan proporcionar una motobomba para poder extraer el agua que se ha metido a mi casa debido a las fuertes lluvias que han durado más de 7 horas acá en Tumbes”, solicitó. 

Lluvias intensas afectan calles del centro poblado de Andrés Araujo. Varios postes están en riesgo de colapsar.
Lluvias intensas afectan calles del centro poblado de Andrés Araujo. Varios postes están en riesgo de colapsar. | Fuente: Cortesía
