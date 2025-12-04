Ucayali: piden apoyo para recuperar cadáveres de embarcación siniestrada en Iparia

Roberto Céspedes, tecnólogo médico del centro de salud del distrito de Iparia, en la región Ucayali, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir a las autoridades que envíen maquinaria pesada para reflotar la embarcación que se hundió el último lunes, ya que los cuerpos de las víctimas están atrapados.
Roberto dijo que se necesita grúas y chatas, para reflotar la nave “Deo Rigo” que se accidentó cuando llegó al puerto con pasajeros a bordo.
Indicó que el trabajo de recuperación es peligroso debido a las condiciones adversas del río y a que los buzos enviados no cuentan con el equipo adecuado para inmersiones seguras.
“Nuestra solicitud de apoyo es que se rescaten los cuerpos lo antes posible porque luego se va a dificultar más la identificación de los cuerpos. Los familiares están muy desesperados ante la impotencia de no poder hacer nada para sacar a flote esa embarcación”, manifestó.
El centro de salud de Iparia necesita ser implementado con urgencia con ecógrafos y rayos X para atender a sobrevivientes. | Fuente: Rotafono
Además de la operación de rescate, Roberto Céspedes reveló que el centro de salud de Iparia necesita ser implementado con urgencia con ecógrafos y rayos X para diagnosticar lesiones de los sobrevivientes.
“Ojalá el Ministerio de Salud pueda implementar mejoras en este centro de Salud que atendemos una población de 18 mil habitantes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). No tenemos máquinas de ecografía ni rayos X. Solo tenemos 2 médicos, de las cuales solo uno es contratado y el otro es Serums”, dijo.
Añadió que el centro requiere una reclasificación a nivel 1-4 y la adquisición de una ambulancia para el traslado de pacientes graves.
Roberto Céspedes indicó que el centro de Salud de Iparia ha logrado identificar a 12 cadáveres, el último se trata de una niña de 12 años, residente de la comunidad nativa Colonia Caco. Su padre la reconoció por la ropa que llevaba.
Morayma Arias pide ayuda al presidente de la República, José Jerí, para que se intensifique la búsqueda de sus familiares que se encuentran desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación en Iparia.
Mencionó que su cuñada Carol Cayruna Barbaran y los hijos de ella, una niña de 9 años y un niño de 6 años, están desaparecidos desde el 1 de diciembre, cuando se desplazaban en la embarcación de Pucallpa a Iparia.
