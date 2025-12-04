menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Ucayali: piden apoyo para recuperar cadáveres de embarcación siniestrada en Iparia

Rotafono de RPP | Personal del centro de salud del distrito de Iparia ayuda en la identificación de los fallecidos y solicita que se envíe maquinarias para remolcar la embarcación que se hundió con pasajeros a bordo el 1 de diciembre.
| | Laura Urbina Saldaña
Solicitan ayuda al presidente de la República, José Jerí, para que se intensifique la búsqueda de sus familiares que se encuentran desaparecidos.
Solicitan ayuda al presidente de la República, José Jerí, para que se intensifique la búsqueda de sus familiares que se encuentran desaparecidos. | Fuente: PNP

Roberto Céspedes, tecnólogo médico del centro de salud del distrito de Iparia, en la región Ucayali, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir a las autoridades que envíen maquinaria pesada para reflotar la embarcación que se hundió el último lunes, ya que los cuerpos de las víctimas están atrapados.

Roberto dijo que se necesita grúas y chatas, para reflotar la nave “Deo Rigo” que se accidentó cuando llegó al puerto con pasajeros a bordo.

Indicó que el trabajo de recuperación es peligroso debido a las condiciones adversas del río y a que los buzos enviados no cuentan con el equipo adecuado para inmersiones seguras.

“Nuestra solicitud de apoyo es que se rescaten los cuerpos lo antes posible porque luego se va a dificultar más la identificación de los cuerpos. Los familiares están muy desesperados ante la impotencia de no poder hacer nada para sacar a flote esa embarcación”, manifestó. 

El centro de salud de Iparia necesita ser implementado con urgencia con ecógrafos y rayos X para atender a sobrevivientes.

El centro de salud de Iparia necesita ser implementado con urgencia con ecógrafos y rayos X para atender a sobrevivientes. | Fuente: Rotafono

Centro de salud no cuenta con ecógrafos ni rayos X

Además de la operación de rescate, Roberto Céspedes reveló que el centro de salud de Iparia necesita ser implementado con urgencia con ecógrafos y rayos X para diagnosticar lesiones de los sobrevivientes.

“Ojalá el Ministerio de Salud pueda implementar mejoras en este centro de Salud que atendemos una población de 18 mil habitantes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). No tenemos máquinas de ecografía ni rayos X. Solo tenemos 2 médicos, de las cuales solo uno es contratado y el otro es Serums”, dijo.

Añadió que el centro requiere una reclasificación a nivel 1-4 y la adquisición de una ambulancia para el traslado de pacientes graves.

Roberto Céspedes indicó que el centro de Salud de Iparia ha logrado identificar a 12 cadáveres, el último se trata de una niña de 12 años, residente de la comunidad nativa Colonia Caco. Su padre la reconoció por la ropa que llevaba. 

Te recomendamos
Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

 La Libertad: Alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo piden apoyo para obtener visa estudiantiles para estudiar en México

La Libertad: Alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo piden apoyo para obtener visa estudiantiles para estudiar en México

Piden ayuda a presidente Jerí

Morayma Arias pide ayuda al presidente de la República, José Jerí, para que se intensifique la búsqueda de sus familiares que se encuentran desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación en Iparia.

Mencionó que su cuñada Carol Cayruna Barbaran y los hijos de ella, una niña de 9 años y un niño de 6 años, están desaparecidos desde el 1 de diciembre, cuando se desplazaban en la embarcación de Pucallpa a Iparia. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Piden recuperar cadáveres Solicitan ayuda en Iparia Rotafono Ucayali Distrito de Ipara Hundimiento de embarcación
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

 San Martín: piden ayuda tras inundación de la escuela rural de Pamashto por lluvias intensas

San Martín: piden ayuda tras inundación de la escuela rural de Pamashto por lluvias intensas

 San Martín: piden ayuda tras inundación de casas por desborde del río Mishquiaco

San Martín: piden ayuda tras inundación de casas por desborde del río Mishquiaco

 Huánuco: piden ayuda al Minsa tras inundación de puesto de salud por lluvias

Huánuco: piden ayuda al Minsa tras inundación de puesto de salud por lluvias
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot