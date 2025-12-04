Ucayali: piden apoyo para recuperar cadáveres de embarcación siniestrada en Iparia

Roberto Céspedes, tecnólogo médico del centro de salud del distrito de Iparia, en la región Ucayali, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir a las autoridades que envíen maquinaria pesada para reflotar la embarcación que se hundió el último lunes, ya que los cuerpos de las víctimas están atrapados.

Roberto dijo que se necesita grúas y chatas, para reflotar la nave “Deo Rigo” que se accidentó cuando llegó al puerto con pasajeros a bordo.

Indicó que el trabajo de recuperación es peligroso debido a las condiciones adversas del río y a que los buzos enviados no cuentan con el equipo adecuado para inmersiones seguras.

“Nuestra solicitud de apoyo es que se rescaten los cuerpos lo antes posible porque luego se va a dificultar más la identificación de los cuerpos. Los familiares están muy desesperados ante la impotencia de no poder hacer nada para sacar a flote esa embarcación”, manifestó.