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Emergencias

Villa El Salvador: reportan incendio en un almacén cerca al puente Llanavilla en la Panamericana Sur [VIDEO]

Rotafono de RPP | El incendio es en un local que está cerca de un albergue de perros en la comunidad Llanavilla, en Villa El Salvador y más de 10 unidades de bomberos llegaron a la zona.
| | Victor Pacheco
El incendio ha paralizado a toda esa zona de Villa El Salvador
El incendio ha paralizado a toda esa zona de Villa El Salvador | Fuente: Rotafono

Conductores que recorrían la Panamericana Sur se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar un incendio cerca al puente peatonal Llanavilla, en el distrito limeño de Villa El Salvador.  El incidente se registra exactamente en la calle León Dormido y al menos 13 unidades de los bomberos llegaron a la zona.

Vecinos de la comunidad campesina Llanavilla también mandaron videos de este siniestro, el cual se da en un almacén que está cerca de un alberque de perros. La Policía Nacional del Perú también hizo un despliegue total para darle todas las facilidades al cuerpo de los bomberos. 

El fuego sigue avanzando y las personas que viven en los alrededores han tenido que salir de sus casas y tomar resguardo porque temen que las llamas alcancen sus domicilios. Ellos están preocupados y temen por sus vidas; por eso, reiteran el pedido de ayuda a las autoridades para que controlen la emergencia lo antes posible.

Los vecinos se han visto afectados por el fuego de este siniestro
Los vecinos se han visto afectados por el fuego de este siniestro | Fuente: Rotafono

Pronunciamiento del Ministerio de salud

El Ministerio de Salud emitió un comunicado a través de sus redes sociales en la que aclaró que el almacén que se incendio es de productos químicos. En ese sentido, añadieron que se ha movilizado dos ambulancias del SAMU y personal de salud para que ayuden a la zona afectada y distribuir mascarillas a los vecinos.

"Los hospitales y Emergencias Villa El Salvador y María Auxiliadora se mantienen en alerta ante la eventual llegada de personas afectadas", se lee en la cuenta de X del Minsa. También, recalcan que por el momento no se han reportado daños a la salud.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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