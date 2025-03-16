Villa El Salvador: reportan incendio en un almacén cerca al puente Llanavilla en la Panamericana Sur [VIDEO]

Conductores que recorrían la Panamericana Sur se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar un incendio cerca al puente peatonal Llanavilla, en el distrito limeño de Villa El Salvador. El incidente se registra exactamente en la calle León Dormido y al menos 13 unidades de los bomberos llegaron a la zona.
Vecinos de la comunidad campesina Llanavilla también mandaron videos de este siniestro, el cual se da en un almacén que está cerca de un alberque de perros. La Policía Nacional del Perú también hizo un despliegue total para darle todas las facilidades al cuerpo de los bomberos.
El fuego sigue avanzando y las personas que viven en los alrededores han tenido que salir de sus casas y tomar resguardo porque temen que las llamas alcancen sus domicilios. Ellos están preocupados y temen por sus vidas; por eso, reiteran el pedido de ayuda a las autoridades para que controlen la emergencia lo antes posible.
El Ministerio de Salud emitió un comunicado a través de sus redes sociales en la que aclaró que el almacén que se incendio es de productos químicos. En ese sentido, añadieron que se ha movilizado dos ambulancias del SAMU y personal de salud para que ayuden a la zona afectada y distribuir mascarillas a los vecinos.
"Los hospitales y Emergencias Villa El Salvador y María Auxiliadora se mantienen en alerta ante la eventual llegada de personas afectadas", se lee en la cuenta de X del Minsa. También, recalcan que por el momento no se han reportado daños a la salud.
🔴 #AHORA | Ante el incendio registrado en el distrito de Villa El Salvador, ocurrido en un almacén de productos químicos ubicado en la zona de León Dormido, comunidad campesina Llanavilla, el sector Salud activó acciones de respuesta inmediata para atender la emergencia.— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 7, 2026
El… pic.twitter.com/41RTCSJ6HT
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