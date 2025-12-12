menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Emergencias

Yauyos: alcalde de Viñac pide urgente ayuda tras destrucción de pastizales en incendio forestal

Rotafono de RPP | Wilson García informó que 30 hectáreas de pastizales se han dañado, afectando a las familias ganaderas de Viñac, Esmeralda y Tambopata, por eso clama apoyo al presidente José Jerí y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
| | Laura Urbina Saldaña
Fuego destruyó principalmente los pastos naturales, pinos y eucaliptos en Viñac, provincia de Yauyos.
Fuego destruyó principalmente los pastos naturales, pinos y eucaliptos en Viñac, provincia de Yauyos. | Fuente: Rotafono

Wilson García Guerra, alcalde del distrito de Viñac, provincia limeña de Yauyos, solicitó ayuda al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), luego de que un incendio forestal destruyera al menos 30 hectáreas de pastizales el último 6 de diciembre.

A través del Rotafono de RPP, precisó que el fuego arrasó con pastizales en Viñac y en los anexos de Esmeralda y Tambopata, afectando a 45 familias dedicadas a la ganadería. El fuego fue sofocado gracias a los pobladores y una ligera lluvia, aunque la flora y fauna sufrieron graves daños.

El alcalde Wilson García explicó que el fuego dañó principalmente los pastos naturales, pinos y eucaliptos, afectando gravemente a la ganadería, que es el sustento básico de la población.

Debido a la quema de forraje para el ganado vacuno, ovino y caprino, la autoridad municipal requirió  apoyo urgente al presidente de la República, José Jerí, y al ministro de Agricultura, Vladimir Cuno, para brindar alimentación para los animales. 

“Solicito que nos puedan apoyar urgentemente con todo lo que es forraje y la alimentación para los animales. En esta ocasión se ha afectado todo lo que es pastos naturales, pinos y eucaliptos. Se ha afectado en un 90 % todo lo que es la alimentación de los ganados, el cual es el único sustento de toda la población”, pidió García. 

El fuego arrasó con 30 hectáreas de pastizales en el distrito de Viñac, el último 6 de diciembre.

El fuego arrasó con 30 hectáreas de pastizales en el distrito de Viñac, el último 6 de diciembre. | Fuente: Rotafono

Te recomendamos
Jesús María: familiares piden ayuda para conseguir medicinas para adulta mayor con mal en la vista

Jesús María: familiares piden ayuda para conseguir medicinas para adulta mayor con mal en la vista

 Áncash: familiares buscan a buzo que desapareció tras ingresar al mar

Áncash: familiares buscan a buzo que desapareció tras ingresar al mar

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Incendio forestal Fuego destruye pastizales Rotafono Incendio en Viñac Yauyos Midagri
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ucayali: piden apoyo para recuperar cadáveres de embarcación siniestrada en Iparia

Ucayali: piden apoyo para recuperar cadáveres de embarcación siniestrada en Iparia

 Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

Huánuco: huaico sepulta a viviendas, cultivos y vehículos en el centro poblado de Muña

 San Martín: piden ayuda tras inundación de la escuela rural de Pamashto por lluvias intensas

San Martín: piden ayuda tras inundación de la escuela rural de Pamashto por lluvias intensas

 San Martín: piden ayuda tras inundación de casas por desborde del río Mishquiaco

San Martín: piden ayuda tras inundación de casas por desborde del río Mishquiaco
Otros casos similares
La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin

La Libertad: deslizamiento de tierra produjo inundación en el distrito de Sarin
Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón

Piura: poblador pide ayuda tras huaico registrado la semana pasada en Morropón
Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]

Huánuco: reportan incendio forestal en el sector de Buenos Aires en Tingo María [VIDEO]
Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Carabayllo: vecino advierte peligro de desborde ante desmonte botado en el río Chillón

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot