Yauyos: alcalde de Viñac pide urgente ayuda tras destrucción de pastizales en incendio forestal

Wilson García Guerra, alcalde del distrito de Viñac, provincia limeña de Yauyos, solicitó ayuda al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), luego de que un incendio forestal destruyera al menos 30 hectáreas de pastizales el último 6 de diciembre.

A través del Rotafono de RPP, precisó que el fuego arrasó con pastizales en Viñac y en los anexos de Esmeralda y Tambopata, afectando a 45 familias dedicadas a la ganadería. El fuego fue sofocado gracias a los pobladores y una ligera lluvia, aunque la flora y fauna sufrieron graves daños.

El alcalde Wilson García explicó que el fuego dañó principalmente los pastos naturales, pinos y eucaliptos, afectando gravemente a la ganadería, que es el sustento básico de la población.

Debido a la quema de forraje para el ganado vacuno, ovino y caprino, la autoridad municipal requirió apoyo urgente al presidente de la República, José Jerí, y al ministro de Agricultura, Vladimir Cuno, para brindar alimentación para los animales.

“Solicito que nos puedan apoyar urgentemente con todo lo que es forraje y la alimentación para los animales. En esta ocasión se ha afectado todo lo que es pastos naturales, pinos y eucaliptos. Se ha afectado en un 90 % todo lo que es la alimentación de los ganados, el cual es el único sustento de toda la población”, pidió García.