Canta: agricultores piden ayuda por daños en carretera tras desborde de río en el distrito de Arahuay

Según Edith, las pérdidas económicas ascenderían hasta más de tres mil soles en estos días que han tenido que parar sus comercios. Los agricultores están sumamente preocupados debido a que la agricultura es una de sus principales fuentes de ingreso.



La pobladores también expresaron su incomodidad ante la Municipalidad de Arahuay debido a que no han recibido el apoyo para mejorar la vía.



“Por favor pido su ayuda porque nuestras cosechas están siendo afectadas y no recibimos apoyo por parte de esa autoridad. es la única fuente de ingreso de nosotros”, finaliza la pobladora.

Hay que indicar que la carretera conecta con los distritos de Lachaqui, Paraimarca y Carhua y Canta. Los agricultores ahora deben trasladar sus productos a pie, en burros y caballos, ya que los vehículos no pueden transitar por la vía.