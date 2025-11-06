Huánuco: pobladores reportan que huaico afectó la pista del Centro Poblado Villa Alegre

Jaime Durand se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que un huaico afectó gravemente una carretera del Centro Poblado de Villa Alegre, ubicado en el Distrito Chinchao, provincia y departamento de Huánuco.



El último 4 de noviembre llegó un huaico al centro poblado Villa Alegre y terminó bloqueando la carretera, que dejó incomunicado a seis caseríos.



“Se ha visto que el pase es restringido, al ver la intolerancia [sic] y ayuda de parte de Defensa Civil, la población se ha unido para que hagan una faena (...) estamos hablando de 150 familias afectadas por el motivo de que no hay pase en la carretera", dijo Durand.

