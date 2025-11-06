menu
Eventos naturales

Huánuco: pobladores reportan que huaico afectó la pista del Centro Poblado Villa Alegre

Rotafono de RPP | El vecino Jaime Durand indicó que al menos 150 familias serían las afectadas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El pasado cuatro llegó un huaico al centro poblado Villa Alegre y terminó bloqueando la carretera, que dejó incomunicado a seis caseríos.

El pasado cuatro llegó un huaico al centro poblado Villa Alegre y terminó bloqueando la carretera, que dejó incomunicado a seis caseríos.

Jaime Durand se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que un huaico afectó gravemente una carretera del Centro Poblado de  Villa Alegre, ubicado en el Distrito Chinchao, provincia y departamento de Huánuco.

El último 4 de noviembre llegó un huaico al centro poblado Villa Alegre y terminó bloqueando la carretera, que dejó incomunicado a seis caseríos.

“Se ha visto que el pase es restringido, al ver la intolerancia [sic] y ayuda de parte de Defensa Civil, la población se ha unido para que hagan una faena (...) estamos hablando de 150 familias afectadas por el motivo de que no hay pase en la carretera", dijo Durand. 

El señor Jaime cuenta que incluso algunos pobladores se han tenido que retirar de las viviendas que estaban cerca de la zona afectada pues indican que están peligro ante la eventual llegada de otro huaico. 

Jaime pide ayuda a las autoridades de la Municipalidad del distrito de Chinchao y Defensa Civil para que puedan ayudar y llevar maquinaria a la población. 

huaico pobladores Rotafono Huánuco
