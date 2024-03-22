Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya

Jayax tiene 3 años, es de tamaño grande, de raza rottweiler, pelaje corto de color negro con marcas marrón en patas, pecho y rostro.
Jimena Alarcón se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito, Jayax, que se perdió el pasado 10 de enero, tras acompañar a la familia en un paseo al distrito de La Joya, en Arequipa.
Aquel día, Jimena Alarcón viajó desde su vivienda ubicada en el distrito de Selva Alegre hasta La Joya, para visitar una propiedad. Sin embargo, al llegar a la localidad, el perrito se perdió en medio de un paseo y, por más de que sus familiares fueron a buscarlo, no lograron encontrarlo.
Jayax tiene tres años, es de raza rottweiler, pelaje corto de color negro con marcas marrones en patas, pecho y rostro. Tiene contextura robusta y musculosa, cabeza grande, pecho ancho, orejas caídas y cola corta.
Al momento de su desaparición, no portaba collares ni ropita. Jimena cuenta que su perrito es bastante amigable y cariñoso.
La familia está muy preocupada por la salud de su perrito Jayax, por lo que pide ayuda a la población para que puedan dar información sobre la mascota. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número de la familia: 953 201 082.
