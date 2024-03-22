menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya

Rotafono de RPP | Al momento de su desaparición, el animalito no portaba collares ni ropita. Jimena cuenta que su perrito es bastante amigable y cariñoso.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jayax tiene 3 años, es de tamaño grande, de raza rottweiler, pelaje corto de color negro con marcas marrón en patas, pecho y rostro.

Jayax tiene 3 años, es de tamaño grande, de raza rottweiler, pelaje corto de color negro con marcas marrón en patas, pecho y rostro.

Jimena Alarcón se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito, Jayax, que se perdió el pasado 10 de enero, tras acompañar a la familia en un paseo al distrito de La Joya, en Arequipa.

Aquel día, Jimena Alarcón viajó desde su vivienda ubicada en el distrito de Selva Alegre hasta La Joya, para visitar una propiedad. Sin embargo, al llegar a la localidad, el perrito se perdió en medio de un paseo y, por más de que sus familiares fueron a buscarlo, no lograron encontrarlo.

Te recomendamos
Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

 Lima: reportan desabastecimiento de ampollas para pacientes con cáncer terminal

Lima: reportan desabastecimiento de ampollas para pacientes con cáncer terminal

Características del perrito

Jayax tiene tres años, es de raza rottweiler, pelaje corto de color negro con marcas marrones en patas, pecho y rostro. Tiene contextura robusta y musculosa, cabeza grande, pecho ancho, orejas caídas y cola corta.

Al momento de su desaparición, no portaba collares ni ropita. Jimena cuenta que su perrito es bastante amigable y cariñoso.

La familia está muy preocupada por la salud de su perrito Jayax, por lo que pide ayuda a la población para que puedan dar información sobre la mascota. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número de la familia:  953 201 082.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
perrito mascotas desaparición Rotafono Arequipa
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lambayeque: familia busca a perrito Inca que desapareció tras ser amedrentado por jauría de perros

Lambayeque: familia busca a perrito Inca que desapareció tras ser amedrentado por jauría de perros

 Villa El Salvador: familia ruega ayuda para encontrar a su perrito desaparecido hace 20 días

Villa El Salvador: familia ruega ayuda para encontrar a su perrito desaparecido hace 20 días

 Cieneguilla: familia busca a perrito Benjamín que desapareció tras salir por la cochera de la casa

Cieneguilla: familia busca a perrito Benjamín que desapareció tras salir por la cochera de la casa

 Lambayeque: familia pide ayuda para encontrar a cachorra de seis meses

Lambayeque: familia pide ayuda para encontrar a cachorra de seis meses
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot