Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya

Jimena Alarcón se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito, Jayax, que se perdió el pasado 10 de enero, tras acompañar a la familia en un paseo al distrito de La Joya, en Arequipa.

Aquel día, Jimena Alarcón viajó desde su vivienda ubicada en el distrito de Selva Alegre hasta La Joya, para visitar una propiedad. Sin embargo, al llegar a la localidad, el perrito se perdió en medio de un paseo y, por más de que sus familiares fueron a buscarlo, no lograron encontrarlo.