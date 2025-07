Ate: familia busca a Lucky desaparecido hace ocho días

Danae Huaynate se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a su perrito Lucky, quien desapareció el 16 de julio en el distrito limeño de Ate.

Lucky se perdió a las nueve de la noche aproximadamente, luego de que sus familiares abrieran la puerta de la casa, situada en las inmediaciones de la calle Las Fresas y de la avenida Metropolitana.

“Usualmente Lucky paseaba solo cerca de la casa, luego esperaba en la puerta, pero el 16 de julio no fue el caso, y no se le volvió a ver. Ya ha pasado una semana y no sabemos nada de él”, expresó su dueña Danae Huaynate.

La familia se encuentra preocupada por la salud y la alimentación del can, quien suele ser selectivo a la hora de comer.

Lucky tiene un año y medio, es de ojos color miel, de mediano tamaño y su pelaje es de color blanco con algunas manchas marrones en la cara y cerca de la cola.

Cualquier información sobre el paradero del can puede comunicarse con Danae Huaynate al siguiente número telefónico 983 255 315.