Barranco: gato llamado Klon se perdió hace más de 24 horas tras escaparse de la veterinaria

El gatito estaba internado en la veterinaria Roosevelt desde el pasado 5 de noviembre | Fuente: Rotafono
Karla Saenz Rodriguez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su gatito llamado Klon se encuentra desaparecido desde la mañana del último martes 11 de noviembre. Su mascota estaba internada en la veterinaria Roosevelt, ubicada en la avenida Panamericana Sur, frente a la estación Unión del Metropolitano, en el distrito limeño de Barranco.
Klon estaba internado en esta veterinaria desde el pasado 5 de noviembre debido a que tiene problemas en su pata. Su dueña indicó que personal del local estaba conversando con otro paciente en la puerta que da a la calle y el animalito aprovechó para escaparse por ahí; solamente vieron que se metió a una quinta.
Karla Saenz recibió la noticia de que su mascota está perdida y responsabiliza totalmente a este negocio. La respuesta que le dieron fue que están buscándolo, pero a la fecha no lo han hallado y no hay ninguna pista alguna sobre su posible paradero. Por eso, la ciudadana hace esta denuncia pública.
Klon debe seguir su tratamiento en una de sus patas | Fuente: Rotafono
El hecho se dio al promediar las 10.30 a. m. y su familia está bastante preocupada porque Klon debe continuar su tratamiento en la pata, ya que está mal desde se le salió la uña. Por dicha razón, hace esta solicitud de ayuda para que las casas y negocios aledañas entreguen a la policía los videos de la cámara de vigilancia.
Este gato llamado Klon es atigrado, ya que posee líneas negras, pero su pelaje en general es gris. Además, es macho, tiene tres años y su panza es de color marrón claro o caramelo. Sus ojos resaltan mucho porque son grandes y de color verde, con el hocico marrón y su nariz rosada.
Karla Saenz Rodriguez pide el apoyo de las autoridades correspondientes y de la ciudadanía en general para poder encontrar sana y salva a su gato. Para cualquier tipo de información pueden llamar a los siguientes números: 935940526 o al 931075582.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono