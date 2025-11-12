Barranco: gato llamado Klon se perdió hace más de 24 horas tras escaparse de la veterinaria

Karla Saenz Rodriguez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su gatito llamado Klon se encuentra desaparecido desde la mañana del último martes 11 de noviembre. Su mascota estaba internada en la veterinaria Roosevelt, ubicada en la avenida Panamericana Sur, frente a la estación Unión del Metropolitano, en el distrito limeño de Barranco.

Klon estaba internado en esta veterinaria desde el pasado 5 de noviembre debido a que tiene problemas en su pata. Su dueña indicó que personal del local estaba conversando con otro paciente en la puerta que da a la calle y el animalito aprovechó para escaparse por ahí; solamente vieron que se metió a una quinta.

Karla Saenz recibió la noticia de que su mascota está perdida y responsabiliza totalmente a este negocio. La respuesta que le dieron fue que están buscándolo, pero a la fecha no lo han hallado y no hay ninguna pista alguna sobre su posible paradero. Por eso, la ciudadana hace esta denuncia pública.