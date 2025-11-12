menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Barranco: gato llamado Klon se perdió hace más de 24 horas tras escaparse de la veterinaria

Rotafono de RPP | El gatito desaparecido salió a la calle mientras personal de esta veterinaria de Barranco estaba atendiendo a otro paciente y su dueña exige que hallen a su gato lo antes posible.
| | Victor Pacheco
El gatito estaba internado en la veterinaria Roosevelt desde el pasado 5 de noviembre

El gatito estaba internado en la veterinaria Roosevelt desde el pasado 5 de noviembre | Fuente: Rotafono

Karla Saenz Rodriguez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su gatito llamado Klon se encuentra desaparecido desde la mañana del último martes 11 de noviembre. Su mascota estaba internada en la veterinaria Roosevelt, ubicada en la avenida Panamericana Sur, frente a la estación Unión del Metropolitano, en el distrito limeño de Barranco.

Klon estaba internado en esta veterinaria desde el pasado 5 de noviembre debido a que tiene problemas en su pata. Su dueña indicó que personal del local estaba conversando con otro paciente en la puerta que da a la calle y el animalito aprovechó para escaparse por ahí; solamente vieron que se metió a una quinta.

Karla Saenz recibió la noticia de que su mascota está perdida y responsabiliza totalmente a este negocio. La respuesta que le dieron fue que están buscándolo, pero a la fecha no lo han hallado y no hay ninguna pista alguna sobre su posible paradero. Por eso, la ciudadana hace esta denuncia pública.

Klon debe seguir su tratamiento en una de sus patas

Klon debe seguir su tratamiento en una de sus patas | Fuente: Rotafono

¿Cómo se perdió el gatito?

El hecho se dio al promediar las 10.30 a. m. y su familia está bastante preocupada porque Klon debe continuar su tratamiento en la pata, ya que está mal desde se le salió la uña. Por dicha razón, hace esta solicitud de ayuda para que las casas y negocios aledañas entreguen a la policía los videos de la cámara de vigilancia.

Este gato llamado Klon es atigrado, ya que posee líneas negras, pero su pelaje en general es gris. Además, es macho, tiene tres años y su panza es de color marrón claro o caramelo. Sus ojos resaltan mucho porque son grandes y de color verde, con el hocico marrón y su nariz rosada.

Karla Saenz Rodriguez pide el apoyo de las autoridades correspondientes y de la ciudadanía en general para poder encontrar sana y salva a su gato. Para cualquier tipo de información pueden llamar a los siguientes números: 935940526 o al 931075582.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Barranco gatos gato desaparecido Mascotas rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: familia busca a su perrita Cloe desde hace más de 24 horas [VIDEO]

San Juan de Lurigancho: familia busca a su perrita Cloe desde hace más de 24 horas [VIDEO]

 Surquillo: familia busca a perrita Biby que se perdió tras salir a paseo matutino

Surquillo: familia busca a perrita Biby que se perdió tras salir a paseo matutino

 Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de hermanos con distrofia muscular

Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de hermanos con distrofia muscular

 La Libertad: familia busca a perrito de 11 años que desapareció tras salir de su vivienda

La Libertad: familia busca a perrito de 11 años que desapareció tras salir de su vivienda
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot