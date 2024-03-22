menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Breña: familia busca a perrita que escapó por ventana de casa

Rotafono de RPP | La perrita Blanca corrió hacia la avenida Tingo María, en el distrito limeño de Breña, luego de que un extraño la asustara.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Blanca es una perrita hembra, esterilizada, tiene siete años, de tamaño pequeño y portaba dos collares rojos, uno de ellos, tenía un cascabel.

Blanca es una perrita hembra, esterilizada, tiene siete años, de tamaño pequeño y portaba dos collares rojos, uno de ellos, tenía un cascabel.

Judith Sinchi Torre se encuentra muy triste debido a que su perrita Blanca desapareció el pasado siete de marzo tras escapar por la ventana de la casa de sus padres, en el distrito limeño de Breña, mientras se encontraba de visita. Ella se contactó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda.  

El hecho se dio el último sábado al promediar la 1:30 de la tarde, cuando Judith salió un momento a realizar compras con su hijo. La perrita se quedó con el primo de Judith; sin embargo, no contaron con que Blanca se escapara por la ventana del inmueble, situado en el jirón Chamaya. 

“Yo salí con mi hijo a Wilson a comprar unas cosas para mi computadora. Ella salió por la ventana, mi primo va atrás de ella y la sigue, pero un señor la asusta y se va corriendo por la avenida Tingo María”, afirmó. 

Te recomendamos
San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

 San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace nueve días

San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace nueve días

Características de la perrita Blanca

Blanca es una perrita hembra, esterilizada, tiene siete años, de tamaño pequeño y portaba dos collares rojos, uno de ellos, tenía un cascabel. 

La familia de Blanca se encuentra muy preocupada por su seguridad Asimismo, hacen un llamado a la población para que puedan ayudarla a encontrar. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 924 456 625. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Breña familia mascotas Rotafono Buscan a perrita
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Rímac: denuncian robo de perrito con enfermedad estomacal

Rímac: denuncian robo de perrito con enfermedad estomacal

 Residentes de la Unidad Vecinal del Rímac denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas [VIDEO]

Residentes de la Unidad Vecinal del Rímac denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas [VIDEO]

 Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma

Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma

 Cieneguilla: familia busca a su perrita llamada Peluza que se perdió hace tres días

Cieneguilla: familia busca a su perrita llamada Peluza que se perdió hace tres días
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot