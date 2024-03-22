Breña: familia busca a perrita que escapó por ventana de casa

Judith Sinchi Torre se encuentra muy triste debido a que su perrita Blanca desapareció el pasado siete de marzo tras escapar por la ventana de la casa de sus padres, en el distrito limeño de Breña, mientras se encontraba de visita. Ella se contactó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda.



El hecho se dio el último sábado al promediar la 1:30 de la tarde, cuando Judith salió un momento a realizar compras con su hijo. La perrita se quedó con el primo de Judith; sin embargo, no contaron con que Blanca se escapara por la ventana del inmueble, situado en el jirón Chamaya.



“Yo salí con mi hijo a Wilson a comprar unas cosas para mi computadora. Ella salió por la ventana, mi primo va atrás de ella y la sigue, pero un señor la asusta y se va corriendo por la avenida Tingo María”, afirmó.

