Breña: gatita llamada Lulú se perdió hace dos meses cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo

¿Cómo desapareció la gata?

"Como le asustó y ella entró en desesperación, se fue corriendo a una dirección que en ese momento no pudimos observar", comentó la dueña de la gatita. Ese día, apenas se dieron cuenta, salieron a buscarla por las inmediaciones y preguntaron a los vecinos de la zona, pero nadie la había visto y no la ubicaron.

"De pronto apareció un gato de la calle que la agredió y Lulú se asustó muchísimo. La he buscado todos los días sin descansar", añadió Pamela. Semanas después; 20 de febrero, se enteró que la vieron por el edificio Piazza, que está cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo y fue a buscarla, pero cuando lo hizo ya no estaba.

La mujer pidió los videos de las cámaras de vigilancia de dicho edificio, pero no le dieron nada y le dijeron que ya habían sido borradas. Por esta razón, pide a los policías que revisen las cámaras de la calle para ver si alguien cogió a su gato o saber qué ruta tomó en caso haya sido captado.