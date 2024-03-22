Breña: gatita llamada Lulú se perdió hace dos meses cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo

Lulú tiene los ojos verdes y su pelaje es blanco en el pecho y marron con rasgos negros en su lomo y cabeza | Fuente: Rotafono
Pamela Vásquez es una ciudadana que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gata llamada Lulú el pasado 16 de enero, tras salir de su casa, ubicada en la cuadra 19 de jirón Varela, en el distrito limeño de Breña. Ella está desesperada y pide la ayuda de las autoridades y vecinos en general.
La dueña de Lulú que aquel día, su mascota se encontraba en la puerta de su vivienda -como todos los días-, ya que tenía la costumbre de mirar a la calle y no se iba a ningún lado. Sin embargo, al parecer, esa tarde, otro animal la habría intentado agredir; por lo que, tuvo que escapar hacia rumbo desconocido.
"Como le asustó y ella entró en desesperación, se fue corriendo a una dirección que en ese momento no pudimos observar", comentó la dueña de la gatita. Ese día, apenas se dieron cuenta, salieron a buscarla por las inmediaciones y preguntaron a los vecinos de la zona, pero nadie la había visto y no la ubicaron.
"De pronto apareció un gato de la calle que la agredió y Lulú se asustó muchísimo. La he buscado todos los días sin descansar", añadió Pamela. Semanas después; 20 de febrero, se enteró que la vieron por el edificio Piazza, que está cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo y fue a buscarla, pero cuando lo hizo ya no estaba.
La mujer pidió los videos de las cámaras de vigilancia de dicho edificio, pero no le dieron nada y le dijeron que ya habían sido borradas. Por esta razón, pide a los policías que revisen las cámaras de la calle para ver si alguien cogió a su gato o saber qué ruta tomó en caso haya sido captado.
Lulú fue vista por última vez cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo | Fuente: Rotafono
Lulú tiene 6 años, es hembra, está esterilizada y llevaba una cadena dorada con una plaquita en forma de huella; así como, un pequeño cascabel verde. "Han pasado semanas y para muchos quizá sea solo un gato, pero para mí Lulú es mi familia, mi compañera de vida. No pasa un día en que no salga a buscarla o pregunte por ella", sostuvo.
La dueña de Lulú está desesperada y pide todo el apoyo posible de la ciudadanía y agentes de seguridad. Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al siguiente número: 928013873.
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