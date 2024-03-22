menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Breña: gatita llamada Lulú se perdió hace dos meses cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo

Rotafono de RPP | Esta gatita se perdió el pasado 16 de enero en la puerta de su casa, en la cuadra 19 del jirón Varela, en Breña, tras ser agredida por otro gato y fue vista por el óvalo Pedro Ruíz Gallo.
| | Victor Pacheco
Lulú tiene los ojos verdes y su pelaje es blanco en el pecho y marron con rasgos negros en su lomo y cabeza

Lulú tiene los ojos verdes y su pelaje es blanco en el pecho y marron con rasgos negros en su lomo y cabeza | Fuente: Rotafono

Pamela Vásquez es una ciudadana que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gata llamada Lulú el pasado 16 de enero, tras salir de su casa, ubicada en la cuadra 19 de jirón Varela, en el distrito limeño de Breña. Ella está desesperada y pide la ayuda de las autoridades y vecinos en general.

La dueña de Lulú que aquel día, su mascota se encontraba en la puerta de su vivienda -como todos los días-, ya que tenía la costumbre de mirar a la calle y no se iba a ningún lado. Sin embargo, al parecer, esa tarde, otro animal la habría intentado agredir; por lo que, tuvo que escapar hacia rumbo desconocido.

¿Cómo desapareció la gata?

"Como le asustó y ella entró en desesperación, se fue corriendo a una dirección que en ese momento no pudimos observar", comentó la dueña de la gatita. Ese día, apenas se dieron cuenta, salieron a buscarla por las inmediaciones y preguntaron a los vecinos de la zona, pero nadie la había visto y no la ubicaron.

"De pronto apareció un gato de la calle que la agredió y Lulú se asustó muchísimo. La he buscado todos los días sin descansar", añadió Pamela. Semanas después; 20 de febrero, se enteró que la vieron por el edificio Piazza, que está cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo y fue a buscarla, pero cuando lo hizo ya no estaba.

La mujer pidió los videos de las cámaras de vigilancia de dicho edificio, pero no le dieron nada y le dijeron que ya habían sido borradas. Por esta razón, pide a los policías que revisen las cámaras de la calle para ver si alguien cogió a su gato o saber qué ruta tomó en caso haya sido captado.

Lulú fue vista por última vez cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo

Lulú fue vista por última vez cerca al óvalo Pedro Ruíz Gallo | Fuente: Rotafono

Características de la mascota perdida

Lulú tiene 6 años, es hembra, está esterilizada y llevaba una cadena dorada con una plaquita en forma de huella; así como, un pequeño cascabel verde. "Han pasado semanas y para muchos quizá sea solo un gato, pero para mí Lulú es mi familia, mi compañera de vida. No pasa un día en que no salga a buscarla o pregunte por ella", sostuvo.

La dueña de Lulú está desesperada y pide todo el apoyo posible de la ciudadanía y agentes de seguridad. Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al siguiente número: 928013873.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Breña pueblo libre gatos gato desaparecido Gata perdida Mascotas Animales rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Breña: familia busca a perrita que escapó por ventana de casa

Breña: familia busca a perrita que escapó por ventana de casa

 Rímac: denuncian robo de perrito con enfermedad estomacal

Rímac: denuncian robo de perrito con enfermedad estomacal

 Residentes de la Unidad Vecinal del Rímac denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas [VIDEO]

Residentes de la Unidad Vecinal del Rímac denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas [VIDEO]

 Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma

Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot