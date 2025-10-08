menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de hermanos con distrofia muscular

Rotafono de RPP | La madre de familia se siente muy apenada, debido a que este perrito sirve de soporte emocional para su hijo que sufre de distrofia muscular.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Doki tiene dos años, es un perrito mestiza de tamaño mediano, de color blanco y marrón.

Doki tiene dos años, es un perrito mestiza de tamaño mediano, de color blanco y marrón.

Luis Solís Narváez se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito Doki, que se perdió el pasado 6 de septiembre, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

El hecho se dio cuando Sonia Narváez, madre de Luis, salió de su vivienda, en la zona alta de Mariátegui, rumbo al hospital por una cita médica, sin darse cuenta de que el can la había seguido.

Cuando la señora abordó un bus, el perrito trató de seguirla, pero el animal fue espantado y se quedó a la altura de un mercado llamado Trébol.

Al retorno de su cita, Sonia trató de buscar a su mascota en distintas locaciones, pero no pudo encontrarlo. La madre de familia se siente muy apenada, debido a que este perrito sirve de soporte emocional para sus hijo que sufren de distrofia muscular, de 16 y 25 años.

Características del perrito desaparecido

Doki tiene dos años, es un perrito mestizo de tamaño mediano, color blanco y marrón. De carácter, es bastante dócil y amigable.

La familia de Doki se encuentra muy preocupada por la aparición. Si usted ha visto al perrito; por favor, llamar al siguiente número:  924 564 159.

Te recomendamos
Ucayali: otras 160 personas retornarán a Purús con vuelo humanitario este viernes y sábado

Ucayali: otras 160 personas retornarán a Purús con vuelo humanitario este viernes y sábado

 Lima - Cañete: familia pide ayuda para recuperar cuerpo de joven que desapareció tras ingresar a la playa León Dormido

Lima - Cañete: familia pide ayuda para recuperar cuerpo de joven que desapareció tras ingresar a la playa León Dormido

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Perrito desaparecido San Juan de Lurigancho Rotafono RPP Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín de Porres: familia busca a perrita Layka que desapareció hace 72 horas

San Martín de Porres: familia busca a perrita Layka que desapareció hace 72 horas

 El Agustino: perra llamada Laica desapareció tras ser atropellada por una moto [VIDEO]

El Agustino: perra llamada Laica desapareció tras ser atropellada por una moto [VIDEO]

 Trujillo: niña con habilidades diferentes busca a su mascotita que desapareció hace 16 días

Trujillo: niña con habilidades diferentes busca a su mascotita que desapareció hace 16 días

 Los Olivos: familia sigue en la búsqueda de perrito que desapareció hace más de un año

Los Olivos: familia sigue en la búsqueda de perrito que desapareció hace más de un año
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot