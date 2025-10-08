Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de hermanos con distrofia muscular

Luis Solís Narváez se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito Doki, que se perdió el pasado 6 de septiembre, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

El hecho se dio cuando Sonia Narváez, madre de Luis, salió de su vivienda, en la zona alta de Mariátegui, rumbo al hospital por una cita médica, sin darse cuenta de que el can la había seguido.

Cuando la señora abordó un bus, el perrito trató de seguirla, pero el animal fue espantado y se quedó a la altura de un mercado llamado Trébol.

Al retorno de su cita, Sonia trató de buscar a su mascota en distintas locaciones, pero no pudo encontrarlo. La madre de familia se siente muy apenada, debido a que este perrito sirve de soporte emocional para sus hijo que sufren de distrofia muscular, de 16 y 25 años.

Características del perrito desaparecido

Doki tiene dos años, es un perrito mestizo de tamaño mediano, color blanco y marrón. De carácter, es bastante dócil y amigable.

La familia de Doki se encuentra muy preocupada por la aparición. Si usted ha visto al perrito; por favor, llamar al siguiente número: 924 564 159.