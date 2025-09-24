menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Callao: buscan a perrita Nube que escapó de una guardería hace cuatro días

Rotafono de RPP | Su familia pide ayuda para encontrar a la mascota que se perdió el 21 de septiembre, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia teme por su seguridad, ya que desconocen de su paradero hace cuatro días.

La familia teme por su seguridad, ya que desconocen de su paradero hace cuatro días. | Fuente: Rotafono

Angelo Rengifo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir el apoyo de la comunidad, a fin de encontrar a su perrita llamada Nube, que se perdió el domingo 21 de septiembre, después de escapar de una guardería tras la detonación de pirotécnicos, ubicada en la avenida Quilca, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao.

Angelo dijo que su perrita fue vista ayer en el parque El Osito en la cuadra 35 de la avenida Perú al frente del mercado 105 al mediodía, por lo que solicitó la ayuda de los vecinos para encontrarla lo más pronto posible.

La perrita Nube de pelaje beige y de tamaño grande llevaba un collar de cadena al momento de su desaparición, y la familia teme por su seguridad, ya que desconocen de su paradero hace cuatro días.  

“Se escapó porque al parecer hubo pirotécnicos, ella es muy nerviosa y se escapó de la guardería. Ella tiene un collar de cadena, pero no estamos seguros si es que se la habrán quitado. Nos da miedo que le pase algo”, expresó Angelo Rengifo.

Nube es una perra esterilizada de cinco años, es de un cruce de labradora y le teme a los fuegos artificiales o pirotécnicos.

Cualquier información puede comunicarse con Angelo Rengifo al siguiente número telefónico al 987 024 958.

Te recomendamos
El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

 Surco: familia busca a gatita llamada Jade que desapareció hace once días

Surco: familia busca a gatita llamada Jade que desapareció hace once días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Mascota perdida Buscan a perrita Nube Rotafono Carmen de la Legua Reynoso Callao
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Trujillo: niña con habilidades diferentes busca a su mascotita que desapareció hace 16 días

Trujillo: niña con habilidades diferentes busca a su mascotita que desapareció hace 16 días

 Los Olivos: familia sigue en la búsqueda de perrito que desapareció hace cinco meses

Los Olivos: familia sigue en la búsqueda de perrito que desapareció hace cinco meses

 El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

 Surco: familia busca a gatita llamada Jade que desapareció hace once días

Surco: familia busca a gatita llamada Jade que desapareció hace once días
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot