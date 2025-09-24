Callao: buscan a perrita Nube que escapó de una guardería hace cuatro días

Angelo Rengifo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir el apoyo de la comunidad, a fin de encontrar a su perrita llamada Nube, que se perdió el domingo 21 de septiembre, después de escapar de una guardería tras la detonación de pirotécnicos, ubicada en la avenida Quilca, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao.

Angelo dijo que su perrita fue vista ayer en el parque El Osito en la cuadra 35 de la avenida Perú al frente del mercado 105 al mediodía, por lo que solicitó la ayuda de los vecinos para encontrarla lo más pronto posible.

La perrita Nube de pelaje beige y de tamaño grande llevaba un collar de cadena al momento de su desaparición, y la familia teme por su seguridad, ya que desconocen de su paradero hace cuatro días.

“Se escapó porque al parecer hubo pirotécnicos, ella es muy nerviosa y se escapó de la guardería. Ella tiene un collar de cadena, pero no estamos seguros si es que se la habrán quitado. Nos da miedo que le pase algo”, expresó Angelo Rengifo.

Nube es una perra esterilizada de cinco años, es de un cruce de labradora y le teme a los fuegos artificiales o pirotécnicos.

Cualquier información puede comunicarse con Angelo Rengifo al siguiente número telefónico al 987 024 958.