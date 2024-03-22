Callao: familia busca a gatita Pelusa que se perdió hace casi un mes

Brenda Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gatita Pelusa que se perdió el pasado 25 de abril tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Bellavista, Callao.



Brenda contó que ella había salido de su hogar y cuando regresó a su casa, ya no encontró a Pelusa. Lo que se presume es que algún familiar haya dejado la puerta de su vivienda abierta y la gatita haya salido.

