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Mascotas

Callao: familia busca a gatita Pelusa que se perdió hace casi un mes

Rotafono de RPP | Pelusa no tenía collar ni placa al momento de perderse en el distrito de Bellavista, Callao. Asimismo, la felina estaba esterilizada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pelusa tiene tres años, de tamaño mediano, de pelaje blanco y abundante, se parece mucho a los gatos de raza Persa.

Pelusa tiene tres años, de tamaño mediano, de pelaje blanco y abundante, se parece mucho a los gatos de raza Persa.

Brenda Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gatita Pelusa que se perdió el pasado 25 de abril tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito de Bellavista, Callao.

Brenda contó que ella había salido de su hogar y cuando regresó a su casa, ya no encontró a Pelusa. Lo que se presume es que algún familiar haya dejado la puerta de su vivienda abierta y la gatita haya salido.

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Características de la gatita desaparecida

Pelusa tiene tres años, es de tamaño mediano, de pelaje blanco y abundante, se parece mucho a los gatos de raza Persa. Pelusa no tenía collar ni placa al momento de perderse. Asimismo, la felina estaba esterilizada. 

Brenda hace un llamado a la población que hayan visto a su gatita a devolvérsela, pues están bastante preocupados por su seguridad. Si usted la ha visto, escribir al siguiente número telefónico 950 605864. Se ofrecerá recompensa. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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