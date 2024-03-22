menu
Callao: familia pide ayuda para encontrar a su perrita Gema

Rotafono de RPP | Sus dueños ofrecen una recompensa de 500 soles para la persona que sepa de su paradero.
| | Laura Urbina Saldaña
Gema es de raza mestiza, tiene un año y su pelaje es de color caramelo.

Gema es de raza mestiza, tiene un año y su pelaje es de color caramelo. | Fuente: Rotafono

Romina Guerrero se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Gema, que se perdió el lunes 23 de julio en la urbanización Santa Beatriz, en el Callao.

Romina contó que su mascota Gema salió corriendo hacia la avenida Néstor Gambeta y el terminal pesquero, cuando paseaba con sus dueños alrededor de la una de la tarde.

Gema es de raza mestiza, tiene un año y su pelaje es de color caramelo. La can es muy veloz y juguetona y cuando se perdió usaba una faja de esterilización y un chaleco verde.

La familia pide ayuda a la comunidad para encontrar a su amada mascota, por ello ofrece una recompensa de 500 soles para la que persona que pueda conocer su paradero.

Cualquier información sobre la ubicación de la perrita Gema puede comunicarse con sus dueños al siguiente número telefónico 907 042 294.   

