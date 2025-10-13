Callao: gatita de apoyo emocional llamada Miau desapareció hace dos días en la avenida José Santos Chocano

Misael Piscoya Benites se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su gatita llamada Miau se encuentra desaparecida desde el último sábado 11 de octubre. Su mascota se perdió tras escaparse de su casa, ubicada en avenida José Santos Chocano, a la altura del cruce con el jirón Mariano Melgar, en el distrito de Carmen de La Legua y Reynoso, en el Callao.

El joven contó que su gatita es de soporte emocional para su abuelo, quien está enfermo y la mayor parte del tiempo la pasan juntos, ya que le hace mucha compañía. Sin embargo, él no sabe que Miau se ha perdido, pues su familia solamente le pone excusas porque temen que pueda causarle daño.