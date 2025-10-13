menu
Callao: gatita de apoyo emocional llamada Miau desapareció hace dos días en la avenida José Santos Chocano

Rotafono de RPP | La gatita se perdió el último sábado en el distrito de Carmen de La Legua y Reynoso, en el Callao y es de bastante apoyo para el abuelo de la familia.
| | Victor Pacheco
La gatita es muy cariñosa y miedosa porque no sale mucho de su casa

La gatita es muy cariñosa y miedosa porque no sale mucho de su casa | Fuente: Rotafono

Misael Piscoya Benites se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su gatita llamada Miau se encuentra desaparecida desde el último sábado 11 de octubre. Su mascota se perdió tras escaparse de su casa, ubicada en avenida José Santos Chocano, a la altura del cruce con el jirón Mariano Melgar, en el distrito de Carmen de La Legua y Reynoso, en el Callao.

El joven contó que su gatita es de soporte emocional para su abuelo, quien está enfermo y la mayor parte del tiempo la pasan juntos, ya que le hace mucha compañía. Sin embargo, él no sabe que Miau se ha perdido, pues su familia solamente le pone excusas porque temen que pueda causarle daño.

¿Cómo se perdió la mascota?

Miau no es una gata que suela irse de su hogar y si lo ha hecho no se ha ido muy lejos. Por eso, sus dueños creen que han podido agarrarla o que algún vecino la tiene en su vivienda. Por dicha razón, hacen esta denuncia y piden públicamente ayuda a las autoridades correspondientes.

"Estamos pidiendo cámaras de buena manera, pero muchas personas no responden a las publicaciones, a los folletos, a nada en general", señaló el joven. Por esta razón, exige que entreguen los videos de las cámaras de vigilancia de negocios y casas aledañas, para que se las den a los policías y puedan ver qué ocurrió.

La gatita debe estar asustada y confundida y su familia no saben dónde está

La gatita debe estar asustada y confundida y su familia no saben dónde está | Fuente: Rotafono

Características de Miau

Miau es una gatita de tres años, de contextura delgada y de tamaño pequeño, un poco temerosa y nerviosa porque es de casa. Del mismo modo, sostuvo que es juguetona y cariñosa. Además, su pelaje es de color gris con distintas tonalidades entre claro y oscuro, y posee una rayas negras. Sus ojos son blanquicelestes y su nariz es marrón claro.

La familia solicita ayuda para ubicar a su gatita Miau; sobre todo, para que le haga compañía al abuelo que lo quiere bastante. Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al siguiente número: 904519156.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

