Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia

Carmen Ortiz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su gatito llamado Dorito desapareció el último sábado 28 de marzo, tras salir de su hogar, ubicado en la calle Rosales, en la urbanización Las Fresas, en el Callao. La señora solicita apoyo de las autoridades correspondientes para hallar a su fiel compañero.

La señora relató que aquel fin de semana un familiar suyo salió a la calle para comprar a una tienda cercana, pero dejó la puerta semiabierta. Es por ello que su mascota -por curiosidad- se asomó afuera. Sin embargo, en ese momento detonaron juegos pirotécnicos y el animal corrió espantado hacia dirección desconocida.

Unos perros que estaban en la calle vieron a Dorito y lo corretearon; por lo que, el gatito tuvo que ocultarse debajo de un carro y ya luego no se sabe hacia dónde se marchó. Cabe mencionar que esta zona está cerca de la intersección entre las avenidas Elmer Faucett y Canta Callao.