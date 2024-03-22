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Mascotas

Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia

Rotafono de RPP | Dorito es un gato desaparecido desde el último sábado tras salir de su casa, en urbanización Las Fresas, en el Callao debido a unos juegos pirotécnicos que detonaron aquel día.
| | Victor Pacheco
Dorito tiene un año y medio y es muy asustadizo porque no conoce la calle

Dorito tiene un año y medio y es muy asustadizo porque no conoce la calle | Fuente: Rotafono

Carmen Ortiz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su gatito llamado Dorito desapareció el último sábado 28 de marzo, tras salir de su hogar, ubicado en la calle Rosales, en la urbanización Las Fresas, en el Callao. La señora solicita apoyo de las autoridades correspondientes para hallar a su fiel compañero.

La señora relató que aquel fin de semana un familiar suyo salió a la calle para comprar a una tienda cercana, pero dejó la puerta semiabierta. Es por ello que su mascota -por curiosidad- se asomó afuera. Sin embargo, en ese momento detonaron juegos pirotécnicos y el animal corrió espantado hacia dirección desconocida.

Unos perros que estaban en la calle vieron a Dorito y lo corretearon; por lo que, el gatito tuvo que ocultarse debajo de un carro y ya luego no se sabe hacia dónde se marchó. Cabe mencionar que esta zona está cerca de la intersección entre las avenidas Elmer Faucett y Canta Callao.

Dorito no sale a la calle y su familia lo busca por todos lados

Dorito no sale a la calle y su familia lo busca por todos lados | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda para hallar a su gato perdido

La ciudadana la ha buscado por las inmediaciones de la urbanización Las Fresas, pero no ha hallado a su mascota. Por dicha razón, reitera el pedido de ayuda de los vecinos y de la policía o de la entidad respectiva para poderlo encontrar lo más rápido posible.

Dorito es un gato de un año y medio de edad, está castrado y no suele salir a ningún lado; mayormente permanece en su casa. Además, es asustadizo y nervioso. Actualmente debe estar totalmente desorientado porque no conoce la calle y alguien se lo ha podido llevar o pudo tener algún accidente. 

Por otro lado, lleva un tratamiento por una posible calicivirus, que es un tipo de gripe felina. Es de tamaño pequeño y su pelaje es marrón caramelo con rayas con tonalidades oscuras. Sus orejas son paradas y resaltan bastante. La familia está muy preocupada y urge recuperarla para llevarla al veterinario.

Para cualquier información que se tenga pueden comunicarse al siguiente número: 941524580.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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