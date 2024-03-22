menu
Mascotas

Callao: piden ayuda para ubicar a perrito Duffy, desaparecido hace cinco días

Rotafono de RPP | La familia está desesperada y solicita la colaboración de la comunidad. El can escapó de su casa en la cooperativa Siete de Agosto el 24 de agosto.
| | Laura Urbina Saldaña
Giovana Villegas afirmó que la ausencia de su mascota ha causado gran tristeza en la familia.

Giovana Villegas afirmó que la ausencia de su mascota ha causado gran tristeza en la familia. | Fuente: Rotafono

Una familia se encuentra preocupada por la desaparición de su perrito pastor alemán llamado Duffy, que se extravió el domingo 24 de agosto, en el Callao.

Giovanna Villegas se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a la población, a fin de encontrar a su amada mascota, de un año y dos meses.

El can salió de casa por descuido en la cooperativa Siete de Agosto, en la zona de Tottus de Canta Callao, pero se le ha visto en la avenida Lis y la urbanización Virgen del Rosario.  

Giovana afirmó que la ausencia de su mascota ha causado gran tristeza en la familia y en su hermano, ya que Duffy es su compañero inseparable.

“Por favor, ayúdame porque él es el perro de mi hermanito. Es su compañía y él está muy triste como todos en la casa. Voy a agradecer bastante que, por favor, me ayuden a encontrarlo. Es parte de nuestra familia”, expresó angustiada.

Giovanna Villegas pide la colaboración de la comunidad para reunirse con su querida mascota, quien tenía una cinta azul en el cuello como una corbatita cuando escapó de su hogar.

Cualquier información puede comunicarse con la familia de Duffy al siguiente número telefónico 987 981 225.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a Duffy Mascota perdida Rotafono Callao Canta Callao
