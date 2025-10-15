Callao: reportan desaparición de gata con cáncer

Angélica Arteaga se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de la gata llamada Michita, adoptada por trabajadores de la Aduana Marítima, en el Callao, quien fue enviada en un servicio de una aplicación de taxis después de haber sido atendida en una veterinaria del distrito limeño de Magdalena.

Angélica comentó que Michita, quien padece cáncer, se perdió el domingo 12 de octubre cuando el conductor, identificado como Héctor Jurado, no completó la entrega en el destino acordado, a pesar de haber cerrado la aplicación como si el servicio se hubiera realizado.

“Ella ha sido recientemente operada porque le atacaron otros gatos y la han tenido que operar. Entonces, se mandó uno de estos servicios de InDrive y el conductor nunca llegó al destino, o sea, no realizó ninguna llamada de aviso a la persona que le solicitó el servicio, no se contactó, simplemente cerró la aplicación como si ya el viaje se hubiera completado”, comentó.

Los trabajadores han presentado una denuncia ante la Policía Nacional, ya que la versión del conductor, que sostuvo haber entregado a la gata a unas personas con chalecos amarillos que le pagaron el viaje, ha sido desmentida por las cámaras de vigilancia.

Las grabaciones muestran al conductor hablando con una persona, pero sin bajar a Michita de su canil ni entregarla, lo que deja a sus cuidadores en la incertidumbre sobre su paradero, según dijo su cuidadora.

Angélica Arteaga expresó que ella y los rescatistas de la gatita Michita se encuentran preocupados y piden que el conductor devuelva a la mascota o informe en qué lugar la dejó para buscarla.