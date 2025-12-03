menu
Cañete: familia busca a perrita chihuahua desaparecida hace 11 días

Rotafono de RPP | La mascota Danna se escapó de la finca Kizuroko en Cañete, se ofrece una recompensa para la persona que indique su paradero.
| | Laura Urbina Saldaña
Danna es una chihuahua, de tamaño pequeño, de color caramelo. Tiene 4 años y sus orejas levantadas.

Danna es una chihuahua, de tamaño pequeño, de color caramelo. Tiene 4 años y sus orejas levantadas. | Fuente: Rotafono

Una familia busca a una perrita chihuahua llamada Danna, que desapareció el sábado 22 de noviembre, en el distrito limeño de San Vicente de Cañete.  

Nicole Quisuroco contó al Rotafono de RPP que su mascota de raza chihuahua de cuatro años se perdió entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde en la finca Kizuroko, frente a la zona de Paraíso, sin que sus cuidadores se percataran de lo sucedido.

Nicole pidió ayuda de la comunidad, a fin de su mascota regrese a su hogar. Ella ofrece una recompensa económica para las personas que conozcan el paradero de su mascota. 

Danna es una chihuahua, de tamaño pequeño, de color caramelo. Tiene 4 años y sus orejas levantadas. La mascota estaba sin ropa y sin collar cuando se extravió. 

Hace 11 días que no se conoce la ubicación de Danna, por lo que la familia pide ayuda para encontrarla. Cualquier información que aporte a su localización puede comunicarse con la familia al siguiente número telefónico 966 482 597. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

