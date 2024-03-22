menu
Mascotas

Carabayllo: familia busca a perrito Scrappy que desapareció tras acompañar a su dueña al mercado

Rotafono de RPP | Scrappy sufre de problemas cardíacos y necesita sus medicinas, por lo que su familia lo busca desesperadamente en el distrito limeño de Carabayllo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La familia ofrece recompensa para ubicar a su mascota que sufre de problemas cardíacos.

| Fuente: Rotafono

María Paredes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Scrappy que se perdió el pasado 11 de agosto tras acompañar a su dueña al mercado, ubicado en el distrito de Carabayllo.

El hecho se dio al mediodía cuando la madre de María Paredes se fue al mercado llamado Tres Regiones con el perrito. Sin embargo, en medio de las compras, la adulta mayor no vio al can y este se escapó.  

La mamá de María Paredes inició la búsqueda del can, retornó también a su casa porque pensó que el perrito había regresado a su vivienda, pero no fue así. 

Características del perrito desaparecido

Scrappy es un perrito macho de 11 años, de tamaño pequeño, de raza Jack Russell Terrier, de contextura regular. El día de su desaparición no llevaba correa ni placa. Asimismo, Scrappy sufre de problemas cardíacos, por lo que el can es medicado. 

María Paredes se encuentra preocupada por la desaparición de su perrito Scrappy. Por favor, si usted lo ha visto, llamar al siguiente número telefónico 970 343 775. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.



Mascota desaparecida Carabayllo Rotafono Perrito desaparecido Lima
