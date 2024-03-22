Carabayllo: familia busca a perrito Scrappy que desapareció tras acompañar a su dueña al mercado

María Paredes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Scrappy que se perdió el pasado 11 de agosto tras acompañar a su dueña al mercado, ubicado en el distrito de Carabayllo.



El hecho se dio al mediodía cuando la madre de María Paredes se fue al mercado llamado Tres Regiones con el perrito. Sin embargo, en medio de las compras, la adulta mayor no vio al can y este se escapó.



La mamá de María Paredes inició la búsqueda del can, retornó también a su casa porque pensó que el perrito había regresado a su vivienda, pero no fue así.

