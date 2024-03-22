Carabayllo: familia pide apoyo para buscar a dos mascotas perdidas

Gianella Ramos se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que la comunidad le ayude a buscar a sus perritos Chapo y Blanco, quienes se perdieron el lunes 4 de mayo tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Carabayllo. Se ofrece una recompensa para las personas que los ubiquen.

Gianella explicó que sus perros tenían la costumbre de salir solos diariamente, pero perdieron el rastro de su paradero ayer a las cuatro de la tarde en las inmediaciones de la residencial San Antonio, en la cuadra dos de la avenida Los Rosales del Chillón.

La dueña de los canes expresó su preocupación de que sus perros sean atropellados por los vehículos que se desplazan por las principales avenidas de la zona, como la Universitaria.

“La mayoría de los vehículos que pasan siempre lo hacen a muy altas velocidades. Uno de mis miedos es que los perritos estén atropellados ahí en la pista”, manifestó.

Gianella Ramos hace un llamado urgente a sus vecinos para difundir la información y lograr localizar a sus mascotas ante la posibilidad de que alguien las haya recogido.

“Los he buscado por toda la Universitaria y no estaban. Los dos juntitos siempre andan y no están. Ya he posteado por muchos lugares de perritos perdidos, he posteado en mis redes sociales, pero no los encuentro”, solicitó.