Carabayllo: familia pide apoyo para buscar a dos mascotas perdidas

Buscan a dos perritos que se perdieron tras salir a su rutina diaria cerca de la avenida Los Rosales del Chillón. | Fuente: Cortesía.
Gianella Ramos se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que la comunidad le ayude a buscar a sus perritos Chapo y Blanco, quienes se perdieron el lunes 4 de mayo tras salir de su vivienda en el distrito limeño de Carabayllo. Se ofrece una recompensa para las personas que los ubiquen.
Gianella explicó que sus perros tenían la costumbre de salir solos diariamente, pero perdieron el rastro de su paradero ayer a las cuatro de la tarde en las inmediaciones de la residencial San Antonio, en la cuadra dos de la avenida Los Rosales del Chillón.
La dueña de los canes expresó su preocupación de que sus perros sean atropellados por los vehículos que se desplazan por las principales avenidas de la zona, como la Universitaria.
“La mayoría de los vehículos que pasan siempre lo hacen a muy altas velocidades. Uno de mis miedos es que los perritos estén atropellados ahí en la pista”, manifestó.
Gianella Ramos hace un llamado urgente a sus vecinos para difundir la información y lograr localizar a sus mascotas ante la posibilidad de que alguien las haya recogido.
“Los he buscado por toda la Universitaria y no estaban. Los dos juntitos siempre andan y no están. Ya he posteado por muchos lugares de perritos perdidos, he posteado en mis redes sociales, pero no los encuentro”, solicitó.
Características de Chapo y Blanco
Los perritos son blancos con manchas en el abdomen y delineado negro en los ojos. El más grande es Chapo, tiene 4 años, es un cruce con dogo argentino.
El perro más chico es Blanco. Él tiene 3 años y no usa ropa. “Ambos son blancos y tienen manchitas en toda la pancita”, mencionó Gianella.
Cualquier información sobre el paradero de las mascotas, puede comunicarse con su dueña al siguiente número telefónico 997 385 840. Se ofrece una recompensa de 100 soles por cada perrito.
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