Carabayllo: joven pide ayuda para encontrar a su perrito Facundo que se perdió hace 24 horas [VIDEO]

¿Cómo desapareció el perrito?

La joven contó que su rutina antes de irse a su trabajo es sacar a Facundo y dejarlo en la calle para que haga sus necesidades y juegue unas horas. Sus primos viven en el mismo edificio que ella y regresan de la universidad entre 9.00 a. m. y 10.00 a. m., hora en que hacen pasar a su perro.

Según su dueña, su fiel compañero siempre la espera en la puerta de su casa, pero en esta ocasión cuando sus familiares volvieron no vieron al perro. Ellos esperaron una hora y al ver que la situación seguía igual salieron a buscarlo por las inmediaciones, pero no lo hallaron.

Cuando Mercy Flores llegó a su vivienda, alrededor de las 8.30 p. m. se enteró que Facundo no estaba y también lo buscó en la calle hasta pasada la medianoche, pero no lo encontró. Han pasado más de 24 horas y no sabe de su mascota; por ello, está desesperada y pide ayuda de todos.