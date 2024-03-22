Cercado de Lima: buscan a perrito Tuco, de 12 años, que desapareció tras escapar de su casa

Al momento de su desaparición, Tuco no llevaba ropita y correa, según cuenta Alejandra Valdivia.
Alejandra Valdivia se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Tuco, de 12 años, que se perdió tras salir de su vivienda, ubicada en el Cercado de Lima.
Alejandra cuenta que su perrito se salió de su casa, situada en el jirón Manuel Tellería, al promediar las 9:40 a. m., luego de que unos familiares dejaran la puerta entreabierta.
"Ayer desapareció, al parecer cuando abrieron la puerta de mi casa se escapó. Él no sale solo, de hecho sale muy pocas veces. Entonces debe estar desorientado", afirmó Alejandra Valdivia.
Tuco es un perrito macho castrado, de 12 años, de tamaño pequeño y raza poodle, de pelo ensortijado, tiene constantes problemas de respiración, por lo que su tráquea sufrió adelgazamiento, según dijo Alejandra.
Al momento de su desaparición, Tuco no llevaba ropita y correa, según cuenta Alejandra Valdivia.
Alejandra Valdivia hace un llamado a sus vecinos y personas que puedan haber visto a Tuco para que le ayuden a localizarlo. Si usted no tiene información sobre el perrito, escribir al 999 970 966.
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