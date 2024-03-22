Cercado de Lima: buscan a perrito Tuco, de 12 años, que desapareció tras escapar de su casa

Alejandra Valdivia se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Tuco, de 12 años, que se perdió tras salir de su vivienda, ubicada en el Cercado de Lima.



Alejandra cuenta que su perrito se salió de su casa, situada en el jirón Manuel Tellería, al promediar las 9:40 a. m., luego de que unos familiares dejaran la puerta entreabierta.



"Ayer desapareció, al parecer cuando abrieron la puerta de mi casa se escapó. Él no sale solo, de hecho sale muy pocas veces. Entonces debe estar desorientado", afirmó Alejandra Valdivia.

