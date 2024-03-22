Cercado de Lima: familia busca a perrita Moly que desapareció hace tres días

La perrita sufre de ahogo invertido, el cual es un estornudo inverso en perros y de problemas cardíacos.
Yessica Lázaro se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Molly que se extravío el viernes 2 de enero tras escapar de su vivienda ubicada en el distrito de Cercado de Lima.
El hecho se dio al promediar la 1:40 de la madrugada, cuando la perrita salió de su casa y escapó por uno de los orificios de las rejas de su vivienda situada en el jirón Chota.
A través de las cámaras de seguridad se puede observar que la perrita escapó de su hogar y huyó tras escuchar un fuerte ladrido de otro perro.
Molly es una perrita hembra, de tres años, de raza Yorkie, de color negro en sus patitas y orejitas, copete y barbilla de color caramelo, y tiene la cola completa, pelo lacio. Sufre de ahogo invertido, el cual es un estornudo inverso en perros y de problemas cardíacos.
Al momento de su desaparición, la perrita no llevaba correa ni placa. La familia está sumamente preocupada por localizar a su mascota, si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número de la familia 986 743 326.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.