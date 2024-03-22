menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Cercado de Lima: familia busca a perrita Moly que desapareció hace tres días

Rotafono de RPP | Molly es una perrita hembra, de tres años, de raza Yorkie, de color negro en sus patitas y orejitas, copete y barbilla de color caramelo. Al momento de su desaparición, la mascota no portaba collar ni placa.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La perrita sufre de ahogo invertido, el cual es un estornudo inverso en perros y de problemas cardíacos.

La perrita sufre de ahogo invertido, el cual es un estornudo inverso en perros y de problemas cardíacos.

Yessica Lázaro se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Molly que se extravío el viernes 2 de enero tras escapar de su vivienda ubicada en el distrito de Cercado de Lima

El hecho se dio al promediar la 1:40 de la madrugada, cuando la perrita salió de su casa y escapó por uno de los orificios de las rejas de su vivienda situada en el jirón Chota. 

A través de las cámaras de seguridad se puede observar que la perrita escapó de su hogar y huyó tras escuchar un fuerte ladrido de otro perro. 

Te recomendamos
San Miguel: piden ayuda para encontrar a perrita que sufre de una enfermedad ocular

San Miguel: piden ayuda para encontrar a perrita que sufre de una enfermedad ocular

 Cieneguilla: buscan a adolescente de 15 años que desapareció hace cuatro días

Cieneguilla: buscan a adolescente de 15 años que desapareció hace cuatro días

Características de la perrita desaparecida

Molly es una perrita hembra, de tres años, de raza Yorkie, de color negro en sus patitas y orejitas, copete y barbilla de color caramelo, y tiene la cola completa, pelo lacio. Sufre de ahogo invertido, el cual es un estornudo inverso en perros y de problemas cardíacos. 

Al momento de su desaparición, la perrita no llevaba correa ni placa. La familia está sumamente preocupada por localizar a su mascota, si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número de la familia 986 743 326.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
perrita desaparecida Yorkie Rotafono Cercado de Lima mascota
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Miguel: piden ayuda para encontrar a perrita que sufre de una enfermedad ocular

San Miguel: piden ayuda para encontrar a perrita que sufre de una enfermedad ocular

 Crueldad en Ica: denuncian el envenenamiento de cuatro perritos en el distrito de Sunampe

Crueldad en Ica: denuncian el envenenamiento de cuatro perritos en el distrito de Sunampe

 Huarmey: buscan a perrito Lester que se perdió durante un viaje por la carretera

Huarmey: buscan a perrito Lester que se perdió durante un viaje por la carretera

 Villa María del Triunfo: buscan a perrita Sofia que escapó tras estruendo de fuegos artificiales

Villa María del Triunfo: buscan a perrita Sofia que escapó tras estruendo de fuegos artificiales
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot