Cercado de Lima: familia busca a perrita Moly que desapareció hace tres días

Yessica Lázaro se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Molly que se extravío el viernes 2 de enero tras escapar de su vivienda ubicada en el distrito de Cercado de Lima.



El hecho se dio al promediar la 1:40 de la madrugada, cuando la perrita salió de su casa y escapó por uno de los orificios de las rejas de su vivienda situada en el jirón Chota.

A través de las cámaras de seguridad se puede observar que la perrita escapó de su hogar y huyó tras escuchar un fuerte ladrido de otro perro.

