Cercado de Lima: perrito llamado Ogui se perdió tras cohetes por la procesión del Señor de los Milagros [VIDEO]

Yasire Villanueva Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su perrito llamado Ogui se encuentra desaparecido desde la mañana del último domingo 26 de octubre. La mascota se escapó de su casa, ubicada en la cuadra 14 del jirón Huancarqui, en el Cercado de Lima, tras escuchar juegos pirotécnicos.

La dueña de este animalito contó que su perro salió a la calle debido a los cohetes detonados por los fieles religiosos. Y es que aquel día pasó por su vivienda la procesión del Señor de los Milagros y se vivió una fiesta en toda la zona. Por eso, hace este pedido de ayuda pública para poder hallar a su ser querido.

En dicha mañana, su perro se alborotó por los juegos artificiales y la tía de Yasire abrió la puerta que da a la vía pública, sin saber que Ogui saldría disparado. La familia salió inmediatamente a buscarlo por las zonas aledañas como El Planeta, Rescate, Villa María, Dueñas, Mirones Alto y alrededores, pero no lo hallaron.

