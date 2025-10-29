Cercado de Lima: perrito llamado Ogui se perdió tras cohetes por la procesión del Señor de los Milagros [VIDEO]

Yasire Villanueva Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su perrito llamado Ogui se encuentra desaparecido desde la mañana del último domingo 26 de octubre. La mascota se escapó de su casa, ubicada en la cuadra 14 del jirón Huancarqui, en el Cercado de Lima, tras escuchar juegos pirotécnicos.
La dueña de este animalito contó que su perro salió a la calle debido a los cohetes detonados por los fieles religiosos. Y es que aquel día pasó por su vivienda la procesión del Señor de los Milagros y se vivió una fiesta en toda la zona. Por eso, hace este pedido de ayuda pública para poder hallar a su ser querido.
En dicha mañana, su perro se alborotó por los juegos artificiales y la tía de Yasire abrió la puerta que da a la vía pública, sin saber que Ogui saldría disparado. La familia salió inmediatamente a buscarlo por las zonas aledañas como El Planeta, Rescate, Villa María, Dueñas, Mirones Alto y alrededores, pero no lo hallaron.
La familia indicó que su perro podría estar por el mercado El Planeta | Fuente: Rotafono
Ya son cuatro días sin el perrito y Yasire Villanueva no sabe a quién más recurrir. Por eso, pide un apoyo de la ciudadanía en general y que los negocios o vecinos compartan los videos de las cámaras de vigilancia para saber hacia dónde se marchó Ogui o si alguien lo cogió y se los llevó.
"Estoy bastante preocupada por lo que está sucediendo con mi perrito porque no se nada de el y ya es bastante adulto", señaló la dueña. Ogui tiene 10 años y debe estar totalmente desorientado y asustado debido a que está ciego en su ojo izquierdo. Además, es de tamaño pequeño, de contextura delgada y posee un collar de color verde en su cuello.
Su pelaje es de color beige o marrón claro en gran parte de su cuerpo, ya que en las patas son casi blancas con una ligera tonalidad marrón. En su hocico tiene partes negros y su nariz es del mismo color; así como, sus ojos, los cuales resaltan bastante. Su pelo es corto porque se lo han cortado recientemente.
La familia ofrece una recompensa económica para quien tenga información sobre Ogui. Para cualquier comunicación pueden llamar a los siguientes números: 941385477 o al 992965954.
