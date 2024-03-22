menu
Lambayeque: familia busca a perrito Inca que desapareció tras ser amedrentado por jauría de perros

Rotafono de RPP | Según su dueña, Inca fue detrás de una perrita en celo y fue amedrentado por otros canes hace 47 días en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vanessa Hernandez Porras se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Inca que se perdió el pasado 29 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en la urbanización La Estancia del Valle, en el distrito José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, región Lambayeque

Al promediar la una de la tarde, el perrito se encontraba en su casa cuando vio a una perrita en celo y decidió saltar y aventarse hasta donde estaba ella, pero los otros canes que se encontraban en la calle, le ladraron y lo ahuyentaron. 

Características del perrito desaparecido

Inca es un perrito de raza peruana, de un año y no estaba castrado. El can tiene pequeños pelos naranjas en la frente y en las patas traseras tienen manchas rosadas. Al momento de su desaparición, vestía una pijama de color blanco con manchas moradas. 

El canino es muy cariñoso y temeroso. La familia está muy preocupada por el perrito Inca, si usted lo ha visto, puede llamar al siguiente número telefónico 930 508 352. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

