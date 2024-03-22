Chiclayo: familia reporta desaparecida a su mascota llamada Baby en José Leonardo Ortiz hace más de un mes

Renzo Guevara se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su mascota llamada Baby desde el pasado 26 de mayo. Su perrita se perdió tras salir de la casa de un amigo de su madre, ubicada en la calle Santa Lucía, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

El señor hace esta denuncia para solicitar apoyo a las autoridades y a los vecinos, para poder encontrar a su fiel compañera. Ya han pasado más de cinco semanas desde que Baby se perdió y no tiene noticia alguna sobre su posible paradero. Por ello, reitera un apoyo para obtener pistar y ofrece una recompensa económica.

El pasado 23 de mayo, la madre de Renzo Guevara dejó a su perrita en la casa de un amigo; ambos viven en José Leonardo Ortiz, debido a que se iba de viaje y él estaba en Trujillo. Tres días después de ello, esta persona abrió la puerta de su vivienda que da a la calle y Baby salió disparada hacia rumbo desconocido.