Chiclayo: familia reporta desaparecida a su mascota llamada Baby en José Leonardo Ortiz hace más de un mes

Baby es una perrita que se perdió el pasado 26 de mayo en José Leonardo Ortíz | Fuente: Rotafono
Renzo Guevara se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su mascota llamada Baby desde el pasado 26 de mayo. Su perrita se perdió tras salir de la casa de un amigo de su madre, ubicada en la calle Santa Lucía, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.
El señor hace esta denuncia para solicitar apoyo a las autoridades y a los vecinos, para poder encontrar a su fiel compañera. Ya han pasado más de cinco semanas desde que Baby se perdió y no tiene noticia alguna sobre su posible paradero. Por ello, reitera un apoyo para obtener pistar y ofrece una recompensa económica.
El pasado 23 de mayo, la madre de Renzo Guevara dejó a su perrita en la casa de un amigo; ambos viven en José Leonardo Ortiz, debido a que se iba de viaje y él estaba en Trujillo. Tres días después de ello, esta persona abrió la puerta de su vivienda que da a la calle y Baby salió disparada hacia rumbo desconocido.
Baby usaba una pechera de colores cuando se perdió | Fuente: Rotafono
El animal no conoce esa zona y parece que se desorientó al recorrer las calles aledañas. Por más, que la buscaron por las inmediaciones y preguntaron a los vecinos no pudieron hallarla. Ha pasado más de un mes y la situación es la misma, sigue desaparecida.
Una referencia del lugar donde se perdió Baby es en la explanada de Villa Hermosa y el ciudadano hace un llamado a través del Rotafono para que los negocios que hay ahí entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder conocer qué dirección tomó su perrita.
Baby es de raza mestiza, cuyo pelaje es de color blanco con tonalidades grises en partes como las orejas y la cola. Además, tiene una mancha morada en forma de capa en la lengua y responde a su nombre. Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al siguiente número: 998199730.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
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