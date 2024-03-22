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Mascotas

Chiclayo: familia reporta desaparecida a su mascota llamada Baby en José Leonardo Ortiz hace más de un mes

Rotafono de RPP | Baby es una perrita que fue dejada en una casa en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, en Lambayeque el pasado 23 de mayo y se perdió tras salir a la calle.
| | Victor Pacheco
Baby es una perrita que se perdió el pasado 26 de mayo en José Leonardo Ortíz

Baby es una perrita que se perdió el pasado 26 de mayo en José Leonardo Ortíz | Fuente: Rotafono

Renzo Guevara se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su mascota llamada Baby desde el pasado 26 de mayo. Su perrita se perdió tras salir de la casa de un amigo de su madre, ubicada en la calle Santa Lucía, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

El señor hace esta denuncia para solicitar apoyo a las autoridades y a los vecinos, para poder encontrar a su fiel compañera. Ya han pasado más de cinco semanas desde que Baby se perdió y no tiene noticia alguna sobre su posible paradero. Por ello, reitera un apoyo para obtener pistar y ofrece una recompensa económica.

El pasado 23 de mayo, la madre de Renzo Guevara dejó a su perrita en la casa de un amigo; ambos viven en José Leonardo Ortiz, debido a que se iba de viaje y él estaba en Trujillo. Tres días después de ello, esta persona abrió la puerta de su vivienda que da a la calle y Baby salió disparada hacia rumbo desconocido.

Baby usaba una pechera de colores cuando se perdió

Baby usaba una pechera de colores cuando se perdió | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda para encontrar a su perrita Baby

El animal no conoce esa zona y parece que se desorientó al recorrer las calles aledañas. Por más, que la buscaron por las inmediaciones y preguntaron a los vecinos no pudieron hallarla. Ha pasado más de un mes y la situación es la misma, sigue desaparecida.

Una referencia del lugar donde se perdió Baby es en la explanada de Villa Hermosa y el ciudadano hace un llamado a través del Rotafono para que los negocios que hay ahí entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder conocer qué dirección tomó su perrita.

Baby es de raza mestiza, cuyo pelaje es de color blanco con tonalidades grises en partes como las orejas y la cola. Además, tiene una mancha morada en forma de capa en la lengua y responde a su nombre. Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al siguiente número: 998199730.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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José Leonardo Ortiz Lambayeque Chiclayo Perra desaparecida Perros Mascotas rotafono
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