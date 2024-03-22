Chorrillos: buscan a perrita de soporte emocional que se perdió tras huir del ruido de fuegos artificiales

Sheyla es una perrita hembra, tiene cuatro años, de tamaño pequeño, pelaje corto, de color beige, tiene una hernia en el ombligo.
Gladys Contreras Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Sheyla, que se perdió el pasado domingo, 31 de mayo, tras huir del ruido de los fuegos artificiales en el distrito limeño de Chorrillos.
El hecho se dio al promediar el mediodía, cuando el papá de Gladys salió a la puerta de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano como Villa Venturo, a tomar aire junto con su perrita; sin embargo, cerca se celebraba una fiesta patronal y, por el ruido de los cohetes, la mascotita huyó del lugar.
Mediante imágenes de las cámaras de seguridad, la familia pudo ver que la perrita se fue con dirección hacia el centro comercial Los Pinos, posiblemente rastreando mediante el olfato a una de sus dueñas. Sin embargo, luego de unos minutos, la mascota salió del lugar cuando alguien más trató de sujetarla y no se supo más de Sheyla.
La familia está sumamente preocupada por la salud de la mascota Sheyla, que es el soporte emocional de una adulta mayor de 77 años, quien la extraña y se encuentra triste ante su desaparición.
Sheyla es una perrita hembra, tiene cuatro años, de tamaño pequeño, pelaje corto, de color beige, tiene una hernia en el ombligo y recibe actualmente tratamiento médico. Al momento de su desaparición, la perrita no llevaba ni collar ni ropa.
Si usted ha visto a la perrita Sheyla, por favor, llamar al 989 954 397.
La perrita Sheyla es el soporte emocional de una adulta mayor de 77 años.
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