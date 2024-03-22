Chorrillos: buscan a perrita de soporte emocional que se perdió tras huir del ruido de fuegos artificiales

Gladys Contreras Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Sheyla, que se perdió el pasado domingo, 31 de mayo, tras huir del ruido de los fuegos artificiales en el distrito limeño de Chorrillos.

El hecho se dio al promediar el mediodía, cuando el papá de Gladys salió a la puerta de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano como Villa Venturo, a tomar aire junto con su perrita; sin embargo, cerca se celebraba una fiesta patronal y, por el ruido de los cohetes, la mascotita huyó del lugar.

Mediante imágenes de las cámaras de seguridad, la familia pudo ver que la perrita se fue con dirección hacia el centro comercial Los Pinos, posiblemente rastreando mediante el olfato a una de sus dueñas. Sin embargo, luego de unos minutos, la mascota salió del lugar cuando alguien más trató de sujetarla y no se supo más de Sheyla.