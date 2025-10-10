menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Chorrillos: buscan a perrita Matilde que desapareció hace dos días

Rotafono de RPP | Maite Vilela pide ayuda para encontrar a su mascota que se escapó de su casa, en el malecón de Los Cedros de Villa, en el distrito limeño Chorrillos.
| | Laura Urbina Saldaña
Matilde tiene dos años, está esterilizada, es de raza mestiza y tiene las patas largas.

Matilde tiene dos años, está esterilizada, es de raza mestiza y tiene las patas largas. | Fuente: Rotafono

Maite Vilela se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrita Matilde, que se perdió el último miércoles, en el malecón de Los Cedros de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos.

Maite contó que su mascota se escapó de su casa el 8 de octubre al mediodía cuando un familiar ingresó a la sala y dejó la puerta abierta mientras arreglaban su jardín.

La perrita corrió hacia el malecón, ubicado a una cuadra de la casa. Sus dueños la siguieron para intentar ponerle la correa, pero no pudieron hacerlo.  

Maite Vilela detalló que la perrita se asustó al chocar con una motocicleta lineal y cambió su rumbo hacia la avenida Los Horizontes. Desde ese momento, no han podido hallarla.

Matilde tiene dos años, está esterilizada, es de raza mestiza y de tamaño mediano y tiene las patas largas. Su pelaje es de color caramelo, lizo y pegado al cuerpo, pero el cuello y el pecho es de pelaje blanco.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse con Maite Vilela al siguiente número telefónico 910 213 949. 

Te recomendamos
San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

 Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de niño con distrofia muscular

Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de niño con distrofia muscular

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.


La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a mascota Perrita extraviada Rotafono Chorrillos Mascota
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

 Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de hermanos con distrofia muscular

Buscan a perrito desaparecido en SJL: la mascota es soporte emocional de hermanos con distrofia muscular

 San Martín de Porres: familia busca a perrita Layka que desapareció hace 72 horas

San Martín de Porres: familia busca a perrita Layka que desapareció hace 72 horas

 El Agustino: perra llamada Laica desapareció tras ser atropellada por una moto [VIDEO]

El Agustino: perra llamada Laica desapareció tras ser atropellada por una moto [VIDEO]
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot