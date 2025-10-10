Chorrillos: buscan a perrita Matilde que desapareció hace dos días

Maite Vilela se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrita Matilde, que se perdió el último miércoles, en el malecón de Los Cedros de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos.

Maite contó que su mascota se escapó de su casa el 8 de octubre al mediodía cuando un familiar ingresó a la sala y dejó la puerta abierta mientras arreglaban su jardín.

La perrita corrió hacia el malecón, ubicado a una cuadra de la casa. Sus dueños la siguieron para intentar ponerle la correa, pero no pudieron hacerlo.

Maite Vilela detalló que la perrita se asustó al chocar con una motocicleta lineal y cambió su rumbo hacia la avenida Los Horizontes. Desde ese momento, no han podido hallarla.

Matilde tiene dos años, está esterilizada, es de raza mestiza y de tamaño mediano y tiene las patas largas. Su pelaje es de color caramelo, lizo y pegado al cuerpo, pero el cuello y el pecho es de pelaje blanco.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse con Maite Vilela al siguiente número telefónico 910 213 949.