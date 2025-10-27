Chorrillos: familia busca a gatito Ron que se perdió desde hace cinco días

El gatito es un poco huraño con personas extrañas.
Andrea Naldos Larrabure se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gatito Ron desde el pasado 22 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Chorrillos.
Al llegar la noche del último miércoles, el gatito salió de su vivienda ubicada en los cedros de Villa y no retornó más a casa. Algunos vecinos indicaron que vieron al gatito estar con otros felinos.
Ron es un gato macho, castrado, de tamaño grande, tiene 3 años, color negro azabache, pero en el pecho tiene una pequeña mancha blanca de su propio pelaje, las patitas también son completamente negras.
El gatito es un poco huraño con personas extrañas. La familia está bastante preocupada por la situación de Ron pues aseguran que el gatito no está acostumbrado tanto tiempo a estar en la calle. Si usted lo ha visto, por favor llamar al 982 064 951.
