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Mascotas

Chorrillos: familia busca a perrita que se perdió tras acudir a un servicio de baño

Rotafono de RPP | Algunos testigos señalaron haber visto a la perrita por la zona conocida como Alameda del Sur.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La mascota fue operada también por tener un tumor maligno por lo que solo tiene un lado de las mamas.

La mascota fue operada también por tener un tumor maligno por lo que solo tiene un lado de las mamas.

Belén Suárez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrita Emile desapareció este 28 de mayo, tras acudir a un servicio de baño medicado en las inmediaciones de una de las sedes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en el distrito limeño de Chorrillos.

La mujer contó que, muy temprano, una movilidad recogió a su perrita para realizarle un baño en el Centro Médico Veterinario UPC. Sin embargo, al llegar a las instalaciones, la mascota logró zafarse de la correa y salió corriendo por la avenida San Marcos.

Algunos testigos señalaron haber visto a la perrita por la zona conocida como Alameda del Sur.

Características de la perrita

Emile es una perrita hembra de seis años, esterilizada, de tamaño pequeño, pelaje corto y cola larga. Además, fue operada por un tumor maligno, por lo que solo conserva una línea mamaria. La última vez que la vieron no llevaba placa ni collar.

Belén se encuentra desesperada por encontrar a su mascota. Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 954 054 072. La familia ofrece una recompensa.

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