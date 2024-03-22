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Chorrillos: familia busca a perrito que desapareció hace casi tres meses

Rotafono de RPP | Jasmín Oré contó que su perrito se perdió en la calle Cahuide cuando sus sobrinas soltaron su correa, mientras jugaban vóley en el distrito limeño de Chorrillos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Bok es un perrito de tamaño mediano, de pelaje mediano y de tipo ensortijado, de colores crema, negro y blanco.

Bok es un perrito de tamaño mediano, de pelaje mediano y de tipo ensortijado, de colores crema, negro y blanco.

Jasmín Oré se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Bok, que se perdió el pasado 26 de abril cuando se encontraba jugando con los familiares de su dueña en el distrito limeño de Chorrillos

Jasmín contó que su perrito se extravió en la calle Cahuide, muy cerca de la posta Mateo Pumacahua, cuando sus sobrinas soltaron su correa del perrito mientras jugaban vóley. Unos minutos después, ya no pudieron ver a su perrito. 

“Mis sobrinitas de casualidad le soltaron la correa para que jugara con ellas y luego Bok ya no estaba (...) lo hemos estado buscando, pero no hemos dado con él y estoy desesperada”, afirmó Jasmín Oré. 

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Características del perrito

Bok es un perrito de tamaño mediano, de pelaje mediano y de tipo ensortijado,  de colores crema, negro y blanco. De carácter amistoso con todas las personas extrañas. 


Jasmín hace un llamado a la población para que puedan ayudarla a ubicar a su perrito debido a que teme por su seguridad. Si usted lo  ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 902 209 573

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