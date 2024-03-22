Chorrillos: familia busca a perrito que desapareció hace casi tres meses

Características del perrito



Bok es un perrito de tamaño mediano, de pelaje mediano y de tipo ensortijado, de colores crema, negro y blanco. De carácter amistoso con todas las personas extrañas.



Jasmín hace un llamado a la población para que puedan ayudarla a ubicar a su perrito debido a que teme por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 902 209 573