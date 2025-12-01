menu
Mascotas

Chorrillos: familia ofrece mil soles para que entreguen a su perrita robada

Rotafono de RPP | Cinthya Minaya pide ayuda para recuperar a su mascota que se extravió hace 13 días en el distrito limeño de Chorrillos.
| | Laura Urbina Saldaña
Nala desapareció el 17 de noviembre.

Nala desapareció el 17 de noviembre. | Fuente: Cortesía.

Una familia ofrece una recompensa de mil soles para recuperar a su mascota Nala, una perrita que fue robada el lunes 17 de noviembre, luego de que se escapara de su casa, en el distrito limeño de Chorrillos.

A través del Rotafono de RPP, Cinthya Minaya contó que a las 2 de la tarde su mascota fue interceptada por dos hombres que se transportaban en una motocicleta cerca del Banco de Crédito (BCP), situada en la avenida Prolongación Ariosto Matellini cuadra 165. Uno de ellos la abordó, la acarició y se la llevó a su vehículo.

Cinthya dijo que su perrita  schnauzer se extravió después de que la siguiera sin que ella lo notara cuando salió de su casa. “Salí a tomar bus al paradero, pero no me percaté que no cerré la puerta y casi al instante que salí, mi perrita Nala se escapó”, añadió.  

Desde el 17 de noviembre, la dueña perrita ha presentado una denuncia formal ante la comisaría del sector y ha solicitado las imágenes directas de la agencia bancaria para identificar los rostros de los responsables, pero no ha obtenido una respuesta.

La dueña de la mascota Cinthya Minaya pide ayuda a la comunidad para que puedan informar sobre la ubicación de su mascota y solicita a los hombres que se llevaron a su amada mascota a entregarla, pues es considerada como una integrante más de su familia. 

Características de Nala

Nala es una perrita de raza schnauzer, sin cola, tiene cuatro años, es de tamaño mediano y de pelaje color sal y pimienta. La familia ofrece una recompensa de 1000 soles para la persona que la encuentre.

Cualquier información sobre el paradero de Nala, puede comunicarse al siguiente número telefónico 982 570 271.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

