Chorrillos: familia pide ayuda para encontrar a su perrito Octavio que sufre otitis

Octavio tiene seis años, es de pelaje negro y marrón y sufre de enfermedades crónicas como otitis y estreñimiento. | Fuente: Rotafono
Liz Huamaní se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar a sus vecinos que ayuden a buscar a su perrito llamado Octavio, que sufre de estreñimiento severo y otitis. La mascota se perdió el domingo 24 de mayo en el distrito limeño de Chorrillos.
El perro suele deambular libremente por la zona la avenida Santa Anita, en la urbanización Villa Marina, pero al no retornar a su hogar ha generado una gran preocupación en su familia.
“Mi perrito mestizo ha desaparecido el día de ayer. Él en la mañana salió y no ha regresado. Él tiene una patita lastimada porque de cachorrito le han atropellado. Como último ha estado un poco estreñido, estaba en tratamiento”, contó Liz.
Octavio de seis años tiene una pata más pequeña debido a un antiguo accidente. La dueña sospecha que, ante su estado de salud, algún rescatista podría haberlo recogido pensando que estaba abandonado.
“Pido ayuda porque mi perro sufre otitis. Por favor, si lo encuentra o lo ven o algún rescatista lo ha visto, lo ha recogido, que se comunique con mi número”, expresó Liz.
Liz Huamaní pide ayuda a la comunidad para que le brinde información sobre su paradero y facilitar el pronto reencuentro con su mascota.
Cualquier información sobre el paradero del can puede comunicarse al siguiente número telefónico 902 951 348.
